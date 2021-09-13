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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب وجود الأكياس تحت العين وأسرع علاجات تخلصك منها

صدى البلد

 أسباب وجود الأكياس تحت العين عديدة ويمكنك باستخدام مجموعة من العلاجات الطبيعية البسيطة من رفوف مطبخك  القضاء نهائيا على  الأكياس تحت العين بسرعة غير متوقعة مع العلم أنه  ليس بالضرورة تكون الأكياس  نتيجة لقلة النوم يمكننا تقليل حجم العيون المنتفخة أو المتورمة  أو على الأقل تقليل مظهرها  عن طريق تعديل عاداتنا والالتزام بروتين صحي.

هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها للحفاظ على التورم بعيدًا في المقام الأول فيمكنك الانتباه لطريقة نومك فيمكنك النوم  مع رفع رأسك ، ويفضل أن يكون ذلك على ظهرك ، لمنع تراكم السوائل الزائدة إليك أسباب الأكياس تحت العين مجموعة نصائح أخى للتقليل من الأكياس تحت العين وفقا لموقع stylecraze
 

-فرك العينين 


إذا كانت عيونك منتفخة غالبًا في الصباح عند الاستيقاظ اغسل ملاءاتك كثيرًا لتقليل المواد المسببة للحساسية و إذا شعرت بالحكة في عينيك ، فحاول عدم فركها ، قد يؤدي فرك عينيك إلى ظهور هالات سوداء مفرطة التصبغ  لذا تجنب ذلك بالتأكيد

-قلل الملح


يساعد ذلك أيضًا في منع انتفاخ العين وسيساعد الماء نفسه على إزالة السموم من الجسم ، لكن إزاحة الماء تسبب الانتفاخ.

-قم بفحص الغدة الدرقية


إذا لاحظت انتفاخًا في الجفن العلوي  استشر طبيبك إذا كنت تعتقد أنك قد تواجه مشكلة كهذه.

- التدخين


يفاقم مشكلة  ذلك لأن التدخين يحتوي على مواد تكسر الكولاجين الذي يشكل العمود الفقري لأنسجة الجسم ، ويساهم في ترهل الجلد

-خذ قسطا من النوم


من المؤكد أن هذا يؤثر على مظهر عينيك إذا وجدت أنك تعمل متأخرًا جدًا ، أو تستيقظ مبكرًا جد

علاجات طبيعية

 

بدون أدوية إليك مجموعة من العلاجات الطبيعية التى تساعد فى  علاج الاكياس تحت العين 


-  الخيار
 

ضع شريحة من الخيار البارد على كل غطاء من جفونك ، واسترح لمدة 15-30 دقيقة أو جرب هذا القناع إلى أن تشعر بالراحة والانتعاش.

- شرائح البطاطس النيئة


جرب استخدام شرائح البطاطس بدلاً من الخيار ويمكنك أيضًا عمل كمادات بطاطس مطحونة ناعماً عن طريق بشر 1-2 ملاعق كبيرة من البطاطس النيئة ووضعها في طبقات قليلة من الشاش ووضعها على عينيك فى تقليل الأكياس تحت العين 

 

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