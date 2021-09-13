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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الله يهنيكم"..جومانة مراد تهنئ أصالة بمناسبة زواجها من الشاعر فائق حسن

"الله يهنيكم".. جومانة مراد تهنئ أصالة بمناسبة زواجها من الشاعر فائق حسن

جومانة مراد تهنئ
جومانة مراد تهنئ أصالة بمناسبة زواجها من الشاعر فائق حسن

هنأت الفنانة جومانة مراد،الفنانة أصالة بمناسبة زواجها من الشاعر فائق حسن، ونشرت صورة زفافهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت لهم من خلال صورتهما:"الف مبرووووك لأختي وحبيبتي الغاليه صولا و الصديق العزيز فائق حسن الله يهنيكم ويسعدكم ويحفظكم ويباركلكم ببعض بتستاهلوا كل الحب والخير والسعاده الي بالدنيا ".
 

وأكدت الفنانة أصالة رسمياً زواجها من الشاعر فائق حسن، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على “الأنستجرام”.

كتبت أصالة:"  منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وتابعت أصالة قائلة: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ..أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي”.

كما أضافت: “وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد”.


بينما إختتمت حديثها قائلة :"ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها". 

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