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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن..ارتفاع إصابات كورونا النشطة إلى 12 ألفا و223 حالة

صدى البلد

 أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و223 حالة حتى صباح الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و548 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 807 آلاف و384 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 784 ألفا و613 حالة شفاء.

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ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 225 مليوناً و482 ألفا و944 حالة، شفي منها 202 مليونا و71 ألفا و105 حالات.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و644 ألفا و220 شخصا حول العالم.

 

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