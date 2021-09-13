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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يستجيب لمطالب أسرتين في جولة بمشروعات حياة كريمة بالقليوبية|صور

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالقليوبية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل أحد المنازل بقرية نوى بمحافظة القليوبية ودار حديث مع ساكنيها حول مطالبهم.

وقام مدبولي بالتجول في القرية ودخل أحد المنازل وتحدث مع ساكنيها الذين أكدوا أنهم أسرتان تسكنان في منزل دور واحد ، ووجه مدبولي بإعادة ترميم المنزل وبناء دور ثانٍ للأسرة الثانية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويرافقه عدد من الوزراء منهم وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان ومحافظة القليوبية.

 

وطالب أحد المواطنين رئيس الوزراء، بإنهاء الخدمات التي تتم في القرية من مدارس ومجمعات خدمية، والتقي بسيدة من اهالي قرية "نوى " والتي قامت بالدعاء له قائلة ربنا يحميك يارب ، وسألها مدبولي عن توافر الخدمات في القرية والتي تتضمن المياه والغاز والصرف الصحي .


تأتي الزيارة في اطار متابعة رئيس الوزراء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في جميع المحافظات للوقف على نسب التنفيذ في المشروعات الجاري تنفيذها .

وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

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مدبولي يستجيب لمطالب أسرتين في جولة بمشروعات حياة كريمة بالقليوبية|صور

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