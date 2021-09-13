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محافظات

استمع لمطالبنا.. أهالى شبين القناطر يعربون عن سعادتهم بزيارة رئيس الوزراء| صور

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء للقليوبية

أعرب أهالى قرى نوى وكفر شبين بمركز شبين القناطر ، بمحافظة القليوبية ، عن سعاداتهم بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لهم اليوم خلال تفقده عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وقال عدد من الأهالى، إنهم لم يتوقعوا على الإطلاق زيارة رئيس مجلس الوزراء لهم وتفقد أحوالهم المعيشة والاستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة ، مؤكدين أن الزيارة اتسمت بالود والبساطة فى التعامل.


وتابع الأهالى، أن رئيس الوزراء قام بتفقد كل شئ على الطبيعة فى الشوارع والقرى ومعاينة المنازل القديمة والتى دخلت ضمن تطوير مشروع حياة كريمة ، معربين عن سعادتهم بتواجد رئيس الوزراء معهم ومعايشة مشاكلهم.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد تفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.


وخلال جولته بقرية نوى بشبين القناطر فى القليوبية، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية، والتي تشمل إنشاء مجمع الخدمات للمواطنين، ومجمع للخدمات الزراعية، فضلا عن تدعيم شبكات الصرف الصحي، والطرق والكهرباء، وغيرها.


وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقرية، أشار الوزير إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية نوى فى القليوبية ، حيث تم مراعاة تنفيذه بما يتفق مع النموذج المصمم، ويتكون المجمع من دور أرضي ودورين علويين، ويضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب وحدة محلية، ومجلس محلي.


كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن المجمع يقام على مساحة 530م2، ويتكون من دورين أرضي وأول، وذلك وفقاً للتصميمات المتوافق عليها فى هذا الشأن بما يلبى احتياجات ومتطلبات أهالى القرية، ويضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد.


كما تفقد رئيس الوزراء، أعمال إنشاء مركز شباب قرية نوى فى القليوبية، والذى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مستمعاً إلى شرح من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير حول ما تم تنفيذه من أعمال ونسب ومعدلات إنجازه، حيث تمت الإشارة إلى أن مركز شباب نوى يتم إقامته على مسطح عام يصل إلى 2000م2، ويحتوى على مبنى الأنشطة التى يتكون من أرضي ودور أول على مساحة 325 م2، ويضم عددا من صالات الأنشطة الرياضية، والمكتبة، كما يحتوي المركز على ملعبى خماسي، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى نحو 45%.


كما تفقد رئيس الوزراء، خلال الجولة عدداً من المنازل المستحقة لـ "سكن كريم" بقرية نوى، فى القليوبية وأجرى حوارا مع عدد من أهالي القرية، للاطمئنان على سير عمل المشروعات بالقرية، وخاصة ما يتعلق بمشروعات المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، مؤكداً المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعمل على سرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن، وذلك بما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات بكافة المناطق المستهدفة خلال هذه المرحلة.

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القليوبية وزير الإسكان رئيس الوزراء حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية خدمات المواطنين

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