أول أيام الموجة 18.. استرداد 3402 متر و6 أفدنة زراعية في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انطلاق فعاليات الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة اليوم، الإثنين ، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأوضح محافظ قنا، أن الموجة ١٨ نجحت فى يومها الأول فى إزالة ١٦ حالة تعدٍ، منها ١٤ حالة بالمبانى على مساحة ٢٣٥٢ مترا وحالة تعدٍ بالزراعة على مساحة ٦ أفدنة بمركز نقادة، وحالة تعدٍ بالمبانى على مساحة ١٠٥٠ مترا بمركز أبوتشت.



وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد بهدف متابعة تنفيذ قرارات الإزالة و تذليل أي معوقات تظهر أمام حملات تنفيذ الإزالات.



وأضاف محافظ قنا، أن الموجة ١٨ تستهدف إزالة ٢٧٩ حالة تعدٍ على مستوى محافظة قنا بالمبانى على مساحة ٦٤ ألفا و ٤٥٥ م، و ٧٨ حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة ٢٥٩ فدانا و٦ قراريط وذلك على ثلاث مراحل متتالية، المرحلة الأولى من ١٣ سبتمبر الجارى إلى ٣ أكتوبر المقبل ، والمرحلة الثانية من ١١ إلى ٢٩ أكتوبر المقبل ، والمرحلة الثالثة من ٦ إلى ٢٦ نوفمبر القادم.



وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة التعديات التى تمت إزالتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن عدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، كما وجه بإستمرار رصد التعديات الجديدة و إزالتها فى بشكل فورى للحفاظ على أراضى الدولة حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية الإستفادة بتلك الأراضى في إقامة مشاريع مستقبلية سواء كانت زراعية أو خدمية، مناشداً المواطنين بعدم استغلال أراضى الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق .



يُذكر أن محافظة قنا نجحت فى إزالة ١٣٠٪؜ من إجمالى التعديات على أراضى طرح النهر التى كانت تستهدفها الموجة ١٧ ، حيث تم إزالة ٢٢٣ حالة تعدٍ بينما كانت التعديات المستهدف إزالتها ١٧٢ حالة.

ازالة تعديات على أملاك الدولة بـ قنا

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