"الوطنية للإعلام": بروتوكولات تعاون لإنتاج مسلسلات إذاعية وتليفزيونية اجتماعية وتاريخية وإسلامية

استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمكتبه، الدكتور عمرو الليثى المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية وأحمد مرتضى المسئول الإداري بالاتحاد.

وقال حسين زين، أن هناك تعاون مثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد ونتطلع لمزيد من هذا التعاون بانتاج مشترك يعزز من تحقيق الأهداف المشتركة وبما يحقق مصلحه الجانبان.

ومن جانبه أكد عمرو الليثى، على أهمية تفعيل التعاون مع “الوطنية للإعلام” التى تذخر بالخبرات الإعلامية الكبيرة وبما لديها من كنوز فنية تراثية، وأشار إلى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية للإعلاميين لثقل مهاراتهم وخبراتهم وذلك بالتعاون مع الاتحاد والوطنية للإعلام.

واتفق الجانبان على إبرام بروتوكولات تعاون لإنتاج مسلسلات إذاعية وتليفزيونية اجتماعية وتاريخية وإسلامية تسهم فى تنمية الوعي وترسخ للقيم والعادات والتقاليد الأصيلة وتعزيز نشر القيم الوسطية السمحة للدين الإسلامي.

كما ناقش الجانبان، عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج الإذاعية مع الدول الأعضاء خاصة إذاعات القرآن الكريم والتى تسهم بقوة فى تجديد الخطاب الدينى وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلامي الحنيف.