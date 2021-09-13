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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سامى قنديل يكشف طرق التغلب علي خشونة الركبة

صدى البلد

قال الدكتور سامي قنديل ، استشاري أول علاج الألم : إن علاج خشونة الركبة يبدأ من بداية تشخيص المرض ومعرفة درجة الخشونة ومن ثم وضع برتوكول خاص للعلاج ، معقبا :" التشخيص بيختلف من حالة لأخرى وكذلك البرتوكول العلاجي " .

 

وأضاف الدكتور سامي قنديل ، خلال لقائه لـ برنامج " أنا والطبيب " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2 " : أن خطة العلاج يتم وضعها وشرحها بشكل مفصل للمريض ، وذلك ليكون على دراية بما سيتم داخل البرتوكول العلاجي داخل عيادات " قصر الشفا ".

 

ومن جانبه قال الدكتور يوسف سراج الدين ، استشاري جراحات العظام : إن العلاج الغير جراحي لخشونة الركبة يكون عن طريق البلازما ، وذلك لإعادة بناء الأجزاء التي حدثت بها الخشونة.

 

وتابع " سراج الدين " : خشونة الركبة لا تعالج من خلال أول جلسة ، وتحتاج لإكمال الخطوات للوصول لمرحلة مرضية من العلاج .

 

وواصل " سراج الدين " ، أن عدم تكملة البرتوكول العلاجي يسبب العودة من جديد للإحساس بالألم ، وعدم الوصول للتحسن المرغوب منه . 

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