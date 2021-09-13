الرئيس التونسي يقيل وزيرة الشباب والرياضة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، قرارا بإقالة كاتبة الدولة للشباب والرياضة والمكلفة بإدارة وزارة الشباب والرياضة سهام العيادي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء السيدة سهام العيادي، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني والتي تم تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة، من مهامها".

وتأتي القرارات ضمن سلسلة إجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيد، في يوليو الماضي، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن النواب وتجميد عمل البرلمان لمدة شهر.

وفي وقت سابق، أقال الرئيس الستونسي وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، من مناصبهم، كما أعفى وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي، وعين سهام البوغديري خلفا له.

كما أعفى الرئيس سعيد مسؤولين في مناصب عليا بالدولة التونسية من مهامهم، في حزمة جديدة من الإقالات ضمنهم العميد القاضي توفيق العيوني المكلف بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

وكان الرئيس التونسي تعهد بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن مؤكدا أنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه.

وقال سعيد إنه يعمل في إطار الشرعية الدستورية، مشددا على احترامه للدستور والقانون، منتقدا من لم ينفذوا ما تعهدوا به أمام الشعب.

وانتقد الرئيس التونسي من "يتحدثون عن انقلاب وخروج عن الدستور"، قائلا في مقابلة تلفزيونية "بالعكس، احترمنا القانون والأخلاق وكل القيم، وللأسف من تم الاتفاق معهم نكثوا العهود".

وأكد الرئيس التونسي أنه يقوم مع فريقه بالعمل في إطار الشرعية، محذرا من تسريب الشائعات، قائلا إن من يقومون بهذا التصرف لديهم "خيال مريض، وأناس في قلوبهم مرض. يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها".