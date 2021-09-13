وزيرة الهجرة: تنظيم فعالية لأبناء الوطن في أمريكا لدعم حياة كريمة.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه سيتم تنظيم فعالية لأبناء الوطن في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دعمهم لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".



وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه " الحياة"، أن الوزارة ستقوم بإنشاء شاحنات جوالة بهدف القضاء علي الأمية في جميع القري المصرية وستحتوي الشاحنات علي فصول متنقلة بالإضافة إلى تواجد 15 جهاز كمبيوتر في كل شاحنة وواي فاي .



وأوضحت نبيلة مكرم، أن أمس شهد جلسة ختامية من أجل إعلان المنصة الإلكترونية للبدء في جميع التبرعات لهذا المشروع من قبل المصريين بالولايات المتحدة، مؤكدة أنها تناقشت مع ليلي بنس في كل المشروعات الملائمة لمساهمة المصريين في الخارج بمبادرة حياة كريمة .



أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق منصّة إلكترونية رسمية للترويج عالميًا لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة المقررة في ٢ أكتوبر المقبل برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم الاتفاق على أن تتزامن الحملة مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر العظيم، مع البدء في الإعلان عن مواقع التبرع من اليوم لإتاحة المجال للمشاركين في دعم المشروع القومي "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عبر تطبيق "زووم" ترأسته وزيرة الهجرة، ويضم ممثلي مؤسسة حياة كريمة، والإعلامي الكبير محمد شردي سفير مبادرة حياة كريمة، وسيدة الأعمال المصرية "ليلى بنس" إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" ومستشارة إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجها رجل الأعمال الأمريكي "درايدن بنس"، وممثلين عن مؤسسة "نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن نادي روتاري مابل فالي بالولايات المتحدة أيضًا.

وقد توجهت وزيرة الهجرة بخالص الشكر إلى "مؤسسة حياة كريمة" و"مجموعة نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لتعاونهم في وضع محتوى المنصّة وتصميمها وتفعيلها والتي تشمل موقعا إلكترونيا يحتوي على "ما هو المشروع القومي حياة كريمة