عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زى النهاردة.. الأهلي يصعد لنهائي البطولة العربية والزمالك يهزم بطل موزمبيق افريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد يوم 13 سبتمبر العديد من الأحداث الرياضية البارزة في تاريخ الكرة المصرية.

 

وتأهل النادي الأهلي الى نهائي البطولة العربية بالهدف الذهبي فيما تغلب الزمالك على بطل موزمبيق فى دورى الأبطال.

 

13 سبتمبر 1996

نجح فريق الأهلي فى الصعود الى نهائي البطولة العربية الثانية عشر للأندية أبطال الدوري بعد تخطيه عقبة الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي البطولة ، اللقاء الذي شهده ستاد القاهرة الدولي.

 

إنتهي الشوط الأول بتقدم الأشقاء بهدف لنجمه يوسف الثنيان من ضربة حرة وذلك في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

 

وأدرك أحمد عبد المنعم "كشري" التعادل برأسه في الدقيقه 20 من الشوط الثاني علي يمين الحارس عبد الله الدعيع  ثم نال الثنيان البطاقة الحمراء علي يد حكم اللقاء السوري جمال عبد الناصر الشريف في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

 

واحتكم الفريقان إلي وقت إضافي أنهاه الوافد الجديد أحمد نخلة بهدف ذهبي في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول بعد دقيقة واحدة من نزوله أرض الملعب بدلا من هشام حنفي ليصعد  الأحمر إلي النهائي الموعود أمام الرجاء المغربي.

 

13 سبتمبر 2002

فاز فريق الزمالك علي كوستا دي سول بطل موزمبيق بثلاثة أهداف نظيفه علي ستاد القاهره في الجولة الرابعه من المجموعة الثانية من دوري مجموعات دوري رابطة الابطال وسط حضور جماهيري يقدر بخمسة عشر ألف متفرج.

 

سجل أهداف الزمالك وائل القباني وحازم امام من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و 32 و حسام حسن سجل في الدقيقه 26 ليرتفع رصيد الابيض الي عشر نقاط متصدرا بهم مجموعته.

 

13 سبتمبر 2002

حقق فريق الكرة الأول بالنادى المصري فوزا على نظيره إس أديما بطل مدغشقر بهدفين نظيفين علي ستاد بورسعيد في إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الافريقي ويصعد الي الدور قبل النهائي بمجموع 3_0 للمباراتين.

 

أحرز هدفي اللقاء محمد ساهر ووليد أبو العلا.

جاءت تشكيلة الفريق البورسعيدي على النحو التالي: هلال هلال / ياسر الكناني / أنور شلوفة / إيهاب جلال / عمرو الدسوقي / محمد عبد الستار (محمد الغنام) / وليد أبو العلا (إبراهيم المصري) / هاني كامل / إكرامي يسري / محمد ساهر / ياسر محمد (مصطفى جعفر)

تاريخ الكرة المصرية النادي الأهلي البطولة العربية الزمالك الهلال السعودي

ترشيحاتنا

وزير الشباب يشهد احتفالية زد لتكريم أبطال مصر في أولمبياد طوكيو

أحمد موسى: قلق في أمريكا بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى

ما المدة التي يتم قصر الصلاة خلالها أثناء السفر ..الإفتاء توضح

مقتل 58 معظمهم من الأطفال.. حمى الضنك مرض فيروسي يفتك بـ الهند

أفخم 5 سيارات موديل 2021 في الإمارات .. صور

بينهم عرب.. الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على قائمة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير عاجلة إلي الدول الأوروبية.. ما فحواها؟

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد

هتك عرضها بعد درس القرآن.. الإعدام ينتظر إمام وخطيب مسجد بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ميرهان حسين في ضيافة صدى البلد.. صور

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

في حالة صحية حرجة .. تطورات مثيرة في واقعة سجود ممرض لكلب

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ