زى النهاردة.. الأهلي يصعد لنهائي البطولة العربية والزمالك يهزم بطل موزمبيق افريقيا

شهد يوم 13 سبتمبر العديد من الأحداث الرياضية البارزة في تاريخ الكرة المصرية.

وتأهل النادي الأهلي الى نهائي البطولة العربية بالهدف الذهبي فيما تغلب الزمالك على بطل موزمبيق فى دورى الأبطال.

13 سبتمبر 1996

نجح فريق الأهلي فى الصعود الى نهائي البطولة العربية الثانية عشر للأندية أبطال الدوري بعد تخطيه عقبة الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي البطولة ، اللقاء الذي شهده ستاد القاهرة الدولي.

إنتهي الشوط الأول بتقدم الأشقاء بهدف لنجمه يوسف الثنيان من ضربة حرة وذلك في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأدرك أحمد عبد المنعم "كشري" التعادل برأسه في الدقيقه 20 من الشوط الثاني علي يمين الحارس عبد الله الدعيع ثم نال الثنيان البطاقة الحمراء علي يد حكم اللقاء السوري جمال عبد الناصر الشريف في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

واحتكم الفريقان إلي وقت إضافي أنهاه الوافد الجديد أحمد نخلة بهدف ذهبي في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول بعد دقيقة واحدة من نزوله أرض الملعب بدلا من هشام حنفي ليصعد الأحمر إلي النهائي الموعود أمام الرجاء المغربي.

13 سبتمبر 2002

فاز فريق الزمالك علي كوستا دي سول بطل موزمبيق بثلاثة أهداف نظيفه علي ستاد القاهره في الجولة الرابعه من المجموعة الثانية من دوري مجموعات دوري رابطة الابطال وسط حضور جماهيري يقدر بخمسة عشر ألف متفرج.

سجل أهداف الزمالك وائل القباني وحازم امام من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و 32 و حسام حسن سجل في الدقيقه 26 ليرتفع رصيد الابيض الي عشر نقاط متصدرا بهم مجموعته.

13 سبتمبر 2002

حقق فريق الكرة الأول بالنادى المصري فوزا على نظيره إس أديما بطل مدغشقر بهدفين نظيفين علي ستاد بورسعيد في إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الافريقي ويصعد الي الدور قبل النهائي بمجموع 3_0 للمباراتين.

أحرز هدفي اللقاء محمد ساهر ووليد أبو العلا.

جاءت تشكيلة الفريق البورسعيدي على النحو التالي: هلال هلال / ياسر الكناني / أنور شلوفة / إيهاب جلال / عمرو الدسوقي / محمد عبد الستار (محمد الغنام) / وليد أبو العلا (إبراهيم المصري) / هاني كامل / إكرامي يسري / محمد ساهر / ياسر محمد (مصطفى جعفر)