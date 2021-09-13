بذاكرة عشوائية 12 رام.. ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق Realme GT Neo2

أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز Realme GT Neo2 في 22 سبتمبر القادم، حيث ستعقد الشركة حدثا كبيرا في الصين لإطلاق الهاتف الذي من المقرر أن ينافس مع هواتف شاومي وسامسونج في الأسواق.



وبحسب موقع GSMArena فإن الشركة قد أعلنت موعد الإطلاق على صفحتها الرسمية على موقع Weibo الصيني، كما أكدت أن هاتف Realme GT Neo2 سيأتي بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 870 ، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت رام.

مواصفات هاتف Realme GT Neo2



وسيتميز هاتف Realme GT Neo2، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس شاشة هو الأكبر على الإطلاق من سلسلة GT، حيث تبلغ 6.62 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، كما تأتى بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز فى الثانية.

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق Realme GT Neo2



وسيقدم هاتف GT Neo2 من ريلمي كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع، والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكروا بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 16 ميجابكسل.



وسيحتوى هاتف Realme GT Neo2 على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع، ومن المتوقع أن تبلغ قوة 65 واط .



وسيعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo2، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

