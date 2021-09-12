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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعدل تحديث عال..

اعرف مواصفات هاتف ريلمي Realme Q5 Pro قبل إطلاقه

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme GT

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق هاتف ذكي جديد من المتوقع أن يحمل اسم Realme Q5 Pro، بعد أن تم رصده على وكالة TENAA للهواتف الذكية برقم طراز RMX3357، وقد تم تسريب المواصفات المميزة التي يتميز بها الهاتف الذكي.

 

وحسبما ذكر موقع "Gizmochina" التقني، فإن الهاتف المرتقب من ريلمي Realme Q5 Pro، سيأتي بشاشة من نوع OLED، قياس 6.4 بوصة، والتي تأتي بجودة عرض FHD+، و بدقة 1080 ×2400 بكسل، ومن المتوقع أن يأتى الهاتف الذكي بمعدل تحديث عال يبلغ 90 أو 120 هرتز في الثانية، مع تصميم مثقوب في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، و مستشعر لبصمات الأصابع داخل الشاشة.

 

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Realme Q5 Pro أقوى هواتف ريلمي الرائدة

ولمحبي التصوير، فإن هاتف Realme Q5 Pro من ريلمي، سيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع عدسة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل، وللتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو فسيحتوي الهاتف الذكي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

 

ومن المتوقع أن يتم تشغيل هاتف ريلمي القادم Realme Q5 Pro، بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، من نوع Dimensity 1200، وذلك بعد أن قدمت شركة ريلمي الصينية أقوى هاتف من سلسلة هواتفها الذكية Q3 وهو الإصدار المميز الذي يحمل اسم Realme Q3 Pro بمعالج Dimensity 1100، لذا فمن المرجح أن يأتى الإصدار الجديد بمعالج أقوى من الإصدار السابق.

 

وسيحزم الهاتف الذكي المرتقب Realme Q5 Pro بطارية كبيرة بسعة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 وات، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، كما سيحتوى على مقبس سماعة الرأس 3.5 ملليمتر، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه قريباً بعد أن تم رصد المواصفات الرئيسية على وكالة TENAA.

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