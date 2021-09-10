عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد الإعلان عنها رسميا

ريلمي: لن يتم إطلاق هواتف Realme 9 هذا العام

ريلمي: لن يتم إطلاق
ريلمي: لن يتم إطلاق هواتف Realme 9 هذا العام

أكدت شركة ريلمى الصينية أنها لن تطرح سلسلة هواتفها Realme 9 العام الحالى، وإنما سيتم إطلاق الهواتف العام المقبل 2022 بسبب معاناتها من النقص الشديد من توافر أشباه الموصلات الخاصة بالهواتف. 


وبحسب موقع فإن شركة ريلمي تراجعت عن إطلاق هواتف Realme 9 بعدما كانت قد أعلنت الموعد الرسمي للهواتف، والذي كان مقررا أمس سلتأتي الشركة وتلغي هذه القرار. 

ريلمي تعلن رسميا عن أولى إصداراتها بمنصة ميديا تك الجديدة.. سعر ومواصفات Realme 8s 5G و 8i

قبل الإعلان الرسمي.. لقطات تظهر مميزات ساعة ريلمي Dizo Watch 2


أعلن مدير التسويق في ريلمي للهند وأوروبا ، فرانسيس وونج ، أنه سيكون هناك بعض الإعلانات حول سلسلة هواتف Realme 9 وأنه "سيتم اعتماد معالجات رئيسية رائعة ل Realme 9 ". 
وأضاف أنه "لا توجد معلومات حول هذه المعالجات في هذه المرحلة ، لكنني أعتقد أن هذه ستكون معالجات MediaTek بشكل رئيسي. 


وستتميز هواتف ريلمي Realme 9، بشاشة مثقبة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض +Full-HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 وكثافة بكسل تبلغ 405 بكسل لكل بوصة، تحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفلها للمصادقة الآمنة للبيانات الحيوية.

 

وستأتي هواتف ريلمي Realme 9، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها ستأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

 

وستعمل هواتف ريلمي Realme 9، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G95، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسعة، كما سيتم تشغيلها بواسطة واجهة المستخدم Realme UI، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

 

وستحزم هواتف ريلمي Realme 9، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع، وتشمل الميزات الأخرى دعما لشبكات الواي فاي Wi-Fi وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2 ونظام تحديد المواقع GPS، ومقبس سماعة الرأس ومنفذ الشحن من نوع Type-C.
 

ريلمي هواتف ريلمي هواتف Realme 9 موعد اطلاق Realme 9 مواصفات Realme 9

ترشيحاتنا

هذه مقرات المخابرات الغربية بـ سوريا.. كواليس أخطر عاصفة بفلوريدا.. وفاة 14 مريض كورونا حرقاً بمقدونيا.. قتيلا وعشرات المفقودين بالهند.. صحف الإمارات اليوم

مئوية الترسانة.. حسن الشاذلي صاحب الفضل في بطولة الدوري الوحيدة للشواكيش

انتشار أمني بمحيط الغلق الجزئي شارع فيصل مع شارع ضياء لمدة ٣ أيام

ريلمي: لن يتم إطلاق هواتف Realme 9 هذا العام

بداية من اليوم.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وبداية لموسم الأمطار

بعد قرون طويلة.. معبد خنوم في الأقصر يتألق بألوانه ونقوشه الفريدة بعد الترميم.. صور وفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

القوى العاملة تحذر من أساليب النصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ