ريلمي تستعد لإطلاق تحفتها realme C25Y ببطارية 6000 مللى أمبير

تستعد شركة Realme ريلمي الصينية لإطلاق هاتف ذكي بمواصفات مميزة، الذي سيحمل اسم Realme C25Y، وسيتم إطلاقه أولاً للأسواق الهندية خلال الشهر الحالي، على أن يتم إطلاقه تباعاً للأسواق العالمية.

وكانت شركة ريلمي الصينية أطلقت الشهر الماضي في الهند هاتفها الذكي Realme C21Y الذي جاء كإصدار جديد من الهاتف السابق Realme C21 مع اختلاف في المعالج، ووفقاً لأحدث التسريبات فإن شركة ريلمي الصينية تقوم الآن بالأمر ذاته، وسيأتي الهاتف الذكي القادم Realme C25Y كإصدار جديد للهاتف السابق Realme C25، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.

وبحسب أحدث التقارير عبر موقع "91Mobile"، فإن شركة ريلمي التى أصبحت أكثر نمواً وانتشاراً حول العالم، بعد إطلاق هاتفي Realme 8i وهاتف Realme 8s في الهند، ستقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد يحمل اسم Realme C25Y، فيما لم يذكر التقرير المواصفات التى سيأتي بها الهاتف القادم، لكن من المتوقع أن يحصل على مواصفات مشابه للإصدار السابق Real,e C25 مع اختلاف في المعالج، والذي سيكون المتغير الثاني للإصدار الأول بعد هاتف Realme C25s.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف ريلمي القادم Realme C25Y بشاشة من نوع LCD، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، وسيحتوي الهاتف الذكي على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا أحادية اللون والتى تأتى بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

وسيحتوي الهاتف الذكي من ريلمي Realme C25Y على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، كما سيدعم الهاتف كارت الذاكرة الخارجية MicroSD، وسيحتوى على مقبس سماعة الرأس 3.5 مللميتر، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

وسيتم الكشف الرسمي من قبل شركة ريلمي عن موعد إطلاق هاتفها الذكي القادم Realme C25Y رسمياً خلال الأيام القادمة من الشهر الحالي.