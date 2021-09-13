عائلات بأكملها مصابة.. مستشار الرئيس يحدد مدة الموجة الرابعة لـ كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مضيفا:" الأعداد تزداد بشكل تدريجي حتى تصل لذروة الموجة ثم تستقر عدد الحالات ثم تبدأ الإعداد في الانخفاض ".

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الموقف الوبائي و الحالات المرصودة بشكل رسمي تشير إلى تزايد الاعداد ولكن ليس بصورة أعنف من الموجات السابقة ".

وتابع عوض تاج الدين:" الموقف الحالي يشابه الموجات السابقة والملاحظ في الموجة الرابعة تواجد الإصابات في عائلات بأكملها ".

وأكمل عوض تاج الدين :" لا يوجد وقت محدد للموجة الرابعة ولكننا نتابع الموقف الوبائي يوما تلو الآخر حتى نصل لقمة الموجة، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة شهر او شهر ونصف ونأمل ألا تستمر أكثر من ذلك ".