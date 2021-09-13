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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم|تعليمات جديدة بشأن دخول السعودية.. الإمارات تدرج 38 فرداً و15 كياناً على لائحة الإرهاب

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.

الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على قائمة الإرهاب

أصدرت دولة الإمارات، قرارا بإدراج 38 فردًا و15 كيانًا ضمن القائمة المعتمدة في الإمارات المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

حقيقة تزوير الفيديو الأخير لزعيم القاعدة أيمن الظواهري

أثار فيديو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بزيه الذي ظهر فيه يرتدي فيه كوفية أو شماغ خليجي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا البعض إلى القول بتزوير المقطع المصور، لأنه تخلى فيه عن ملابسه التقليدية للجماعات البشتونية التي تسكن بلاد آواسط آسيا كباكستان وأفغانستان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

رحلات جديدة إلى مصر.. روسيا تعلن استئناف الطيران مع 4 دول

أعلنت روسيا، عن استئناف الرحلات الجوية مع العراق وإسبانيا وكينيا وسلوفاكيا وزيادة عدد رحلات الطيران إلى مصر، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".

أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد

نشرت لجنة التحقيق الروسية مقطع فيديو من مكان تحطم الطائرة الروسية المنكوبة من طراز «L-410» في مقاطعة إيركوتسك في إقليم سيبيريا.

دولة خليجية تدرس تغيير الإجازة الأسبوعية إلى الأحد بدلا من الجمعة

قالت وسائل إعلام بريطانية إن دولة خليجية تدرس تعديل عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، تماشيا مع الاقتصاد العالمي، لتكون الدولة العربية الرابعة بعد المغرب وتونس وموريتانيا.

بلينكن يدلي بشهادته: حققنا أهدافنا في أفغانستان

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، باستمرار تقديم المساعدات للشعب الأفغاني عبر منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة.

البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير عاجلة إلي الدول الأوروبية

حذر البابا فرنسيس، الدول الأوروبية من تصاعد الحروب الثقافية والأنانية على حساب الصالح العام، وسط تزايد الكراهية ومشاعر معاداة المهاجرين في أوروبا.

صحيفة عبرية: السيسي صانع السلام وباني قطاع غزة

تناولت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يفرض نفسه على الساحة الدولية باعتباره صانع السلام الإقليمي.

الأردن يعلن تعديل شروط منح الجنسية والإقامة

أعلنت حكومة الأردن، تعديل شروط الجنسية الأردنية والإقامة على أراضيها في خطوة تهدف من خلالها المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.

السعودية اخبار العالم الامارات الطيران المدني السفر أيمن الظواهري الإرهاب

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