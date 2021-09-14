أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، تعليق المساعدات الغذائية لأكثر من 100 ألف نازح في جنوب السودان لثلاثة أشهر بدءا من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار تحديد الأولويات الذي تمارسه المنظمة بسبب نقص التمويل المقدَّم لها هذا العام.



وذكر البرنامج، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "بدءا من أكتوبر، لن يتلقى 106 آلاف شخص نازح في المعسكرات في واو وجوبا وبور حصص الإعاشة الشهرية للأشهر الثلاثة المقبلة وحتى نهاية العام، حيث سيستأنف برنامج الغذاء العالمي مساعدته للأشخاص النازحين داخليا في تلك المعسكرات من يناير وحتى سبتمبر 2022".



وقال ممثل ومدير البرنامج في جنوب السودان ماثيو هولينجوورث: "الأوقات القاسية تستدعي تدابير قاسية، ونحن مُجبَرون على اتخاذ تلك القرارات المؤلمة وتمديد مواردنا المحدودة للوفاء بالاحتياجات الحيوية للأشخاص الذين كانوا على حافة المجاعة والآن يواجهون خطر الوقوع في كارثة إذا تقلّص ما يحصلون عليه من غذاء".



وأضاف هولينجوورث: "إذا واصلت مستويات التمويل الهبوط، فقد لا يكون لدينا خيار آخر سوى قطع المزيد (من مساعدات الإعاشة) مع مواصلة تجاوز احتياجات المجتمعات المعرضة للخطر، الموارد المتاحة".



ولفت بيان المنظمة إلى احتياجها تمويلا إضافيا قدره 154 مليون دولار لتقديم المساعدات الغذائية بالكميات المطلوبة، لافتة إلى أن تعليق مساعدات النازحين في جنوب السودان لثلاثة أشهر هو جزء من تقليص أوسع للمساعدات الغذائية على مستوى كل معسكرات النازحين، والذي أعلنت عنه المنظمة في أبريل الماضي، ويؤثر على 700 ألف لاجئ ونازح داخليا يتلقّون حاليا نصف محتوى السعرات الحرارية لحصص الإعاشة الخاصة البرنامج.



ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي، فقد زاد انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان خلال السنوات الأخيرة، بحيث بات يؤثر حاليا على أكثر من 60 بالمئة من إجمالي السكان.