مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-9-2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 14-9-2021 منافسات الجولة الاولى من بطولة دوري أبطال أوروبا والتى تشهد صراع كبير بين الاندية لحصد اللقب الاغلي في القارة كما يخوض فريق النصر السعودي مواجهة قوية أمام فريق تركتور الايراني في دوري أبطال أسيا .

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا



يونج بويز vs مانشستر يونايتد – الساعة السابعة إلا ربع مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية vs ريد بول سالزبورج – الساعة السابعة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

برشلونة vs بايرن ميونخ – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

دينامو كييف vs بنفيكا – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 2

فياريال vs أتلانتا – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 2 HD

تشيلسي vs زينيت سانت بطرسبرج – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

مالمو vs يوفنتوس – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليل vs فولفسبورج – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 1

دوري أبطال آسيا



ناجويا جرامبوس vs دايجو – الساعة الحادية عشرة صباحا

أولسان هيونداي vs كاواساكي فرونتال – الساعة الواحدة ظهرا

استقلال دوشنبه vs برسيبوليس – الساعة الخامسة مساء

النصر السعودى vs تركتور سازي تبريز – الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، السابعة مساء بتوقيت السعودية

الشارقة vs الوحدة الإماراتى – الساعة السابعة مساء