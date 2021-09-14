الأهلي يدشن النجمة العاشرة في احتفالية كبرى.. اليوم

تقيم إدارة النادي الأهلي الاحتفالية اليوم تمام الساعة الثامنة مساء بملعب التتش، بمناسبة تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت النادي.

يأتي هذا في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، الذي اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.



ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى جميع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة.

أكدت إدارة الأهلي ان احتفالية تدشين النجمة العاشرة على "تي شيرت" النادي، مقصورة علي المدعوين فقط.



وقالت إدارة الأهلي إن الحضور يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام.



وأضافت أن تقليص عدد الحضور يعود لالتزام النادي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.

يقوم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتكريم محرم الراغب عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الأسبق، والمهندس عدلي القيعي عضو مجلس الإدارة ومستشار التسويق والتعاقدات الأسبق، على هامش احتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت النادي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ بملعب التتش.