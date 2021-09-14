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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة ودرجات الحرارة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي: 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر
يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة  اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر، 7 صفر 1443  هجرية.

درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021
ننشر أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 وفقا لأخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021
ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار والعربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

أسعار طن الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الثلاثاء 14  سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 14- 9- 2021
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر
ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات و الفاكهة  اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر
ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن  اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

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