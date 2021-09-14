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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري : قصف روسي على مواقع لتنظيم داعش

صدى البلد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تناوب عدة مقاتلات روسية على قصف مواقع ، يعتقد بأن خلايا تنظيم داعش تتحصن بها بأكثر من 70 ضربة جوية ، في بادية الرصافة في ريف الرقة، وجبال البشري غربي دير الزور، وبادية السخنة بريف حمص الشرقي.

 

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأول، بأن 5 طائرات حربية روسية تناوبت على قصف بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.


وبذلك يرتفع عدد الغارات إلى 74 غارة روسية خلال اليوم، غالبيتها على بادية الرصافة وبادية اثريا في ريف حماة.


ويأتي ذلك، بالتزامن مع انتشار مسلحين موالين لروسيا في باديتي الشولا وكباجب في بادية دير الزور، لتأمين الطرقات من هجمات تنظيم  داعش.

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وفى سياق متصل ، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع انفجار في ناحية راجو بريف مدينة عفرين شمالي غرب حلب، أمس الاثنين، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة من نوع “فان” كانت تقل قائد عسكري في “فرقة الحمزة” الموالية لأنقرة واثنين من مرافقيه، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

 

وفي الخامس من سبتمبرأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان،إلى أن دوي انفجار متوسط الشدة سُمع في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية وفصائل مايسمى”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة من نوع “سانتافيه” أمام محل لبيع المحروقات، على طريق ترندة بحي الأشرفية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى اندلاع حريق في محل بيع الوقود وحدوث أضرار مادية في مكان الانفجار.

المرصد السوري لحقوق الإنسان مقاتلات روسية قصف تنظيم داعش ريف الرقة سوريا

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