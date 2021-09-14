الوباء لم ينته بعد.. جونسون يكشف عن خطة الشتاء لمواجهة كورونا

كورونا في بريطانيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون سيعلن اليوم عن تقديم جرعة داعمة من لقاحات كورونا لمن تخطوا 50 عاما.

وفي خطاب في داونينج ستريت، سيكشف جونسون النقاب عن خططه، كما سيشرح كيف يمكن للمملكة المتحدة التعايش مع فيروس كورونا والتأكيد على أن اللقاحات ستعزز استجابة البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية، إلى أن جونسون سيعارض بشدة فرض إغلاق آخر وسيقترح آلية للتعايش مع الفيروس حيث تم تقديم لقاح لغالبية البالغين.

وتلقى ما يقرب من 90 في المائة من سكان المملكة المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد، وتلقى أكثر من 80 في المائة الجرعتين.

ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء عددا من الإعلانات حول كيفية تخطيط الحكومة لمحاربة زيادة محتملة في أعداد كوفيد-19 خلال فصل الشتاء.

ومن المتوقع أن يحدد بوريس جونسون بعض الإجراءات التي من شأنها أن تساعد الشعب البريطاني على منع انتشار الفيروس.

وقال دوانينج ستريت إن فرض إغلاق آخر خلال الشتاء لن يكون سوى 'الملاذ الأخير'.

جدير بالذكر أن بريطانا الآن في وضع مختلف تماما عن نفس التوقيت في العام الماضي حيث كانت البلاد على وشك أن تتجه نحو تفشي العدوى وعشرات الآلاف من الوفيات والمزيد من عمليات الإغلاق.

وعلى الرغم من أن معدلات الإصابة بـ كوفيد-19 أعلى من هذا الوقت من العام الماضي، إلا أن اللقاحات قللت بشكل كبير من الوفيات.

بالأمس ، قال جميع المسؤولين الطبيين الأربعة في المملكة المتحدة إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا يجب أن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا بعد أن تبين أن الفوائد تفوق المخاطر.