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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن عامر مدافعة عن مصطفى شعبان : كفاية حملات معروف إيه سببها

الفنانة ايتن عامر
الفنانة ايتن عامر

دافعت الفنانة أيتن عامر ، عن الهجوم الذى تعرض له الفنان مصطفى شعبان، بسبب صورة بعد نشر مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع انستجرام أثناء رحلة صيد برى.

 

وكتبت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك “ يا جماعة بقااااا كفاية حملات معروف اية سببها ، الناس بتفهم والله ” .

 

وفى نفس السياق  ، تلقي مصطفى شعبان، العشرات من التعليقات الغاضبة من متابعيه الذين أكدوا أن العصافير أرواح بريئة ولا يوجد متعة فى صيدها.

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بتهمة تعذيب الطيور|رواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاسبة مصطفى شعبان قانونيا

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مصطفى شعبان يشارك متابعيه تفاصيل رحلته في الصيد

ولم يتوقف الهجوم على مصطفى شعبان، إلى حد التعليقات السلبية ، ولكن تطور الأمر وتم تداول الصور عبر صفحات الخاصة بحماية حقوق الحيوان والداعمة لها ، مطالبين بمحاسبته قانونيا بتهمة تعذيب الحيوانات.

 

من جانب آخر، تعاقدت شركة المتحدة مع المنتج كامل أبو علي لتقديم أعمال فنية من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المفترض العمل عليها خلال الفترة المقبلة.


وكان الفنان مصطفى شعبان ، تمكن من تحقيق ما يزيد على 11 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية مسلسله “ملوك الجدعنة "، التي تحمل اسم “إحنا دولة ” .


وكشف مصطفى شعبان ، خلال إحدى الحلقات التليفزيونية أنه كان قلقاً فى البداية من فكرة الغناء، إلا أن الأمر تغير بعد الانتهاء من تسجيل وتصوير الأغنية.


مسلسل "ملوك الجدعنة" مع  عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

 

الفنانة ايتن عامر الفنان مصطفى شعبان رحلة صيد برى مصطفى شعبان مسلسل ملوك الجدعنة

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أيتن عامر مدافعة عن مصطفى شعبان : كفاية حملات معروف إيه سببها

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