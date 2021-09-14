تحذيرات من أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي في أفغانستان.. تفاصيل

عرضت فضائية " العربية "، تقريرا عن تحذيرات من أزمة اقتصادية في أفغانستان وخاصة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة .

وأوضح التقرير أنه هناك عائلات أفغانية بالكامل تعيش في خيام على طرق العاصمة كابول، بعدما نزحوا من منازلهم المدمرة نتيجة القتال بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية

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وأضاف التقرير أن مواطنين أفغان توجهوا للبنوك من أجل سحب مدخراتهم بسبب سوء الأحوال الاقتصادية في أفغانستان وخوفا من ضياعها بعد تردي الأوضاع الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى أنه هناك تحذيرات من أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي وشيك في ظل تواجد حركة طالبان على رأس السلطة في أفغانستان.

وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة حذرت من أنها قد تدفع 97 % من الأفغان إلى ما دون مستوى الفقر بحلول نهاية 2021.



