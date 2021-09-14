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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يستقبل وفدًا من اتحاد الشباب العربي

صدى البلد

 استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بمكتبه اليوم وفدا من اتحاد الشباب العربي، حضر خصيصا للنادي من أجل تقديم التهنئة للنادي بمناسبة الحصول على بطولة الدوري العام في كرة القدم والسوبر الإفريقي في كرة اليد والبطولات التي حققها الزمالك هذا الموسم.

 وقام عمر عمارة رئيس الاتحاد بإهداء الكابتن حسين لبيب درع الاتحاد، متمنيا مزيد من التقدم والازدهار لنادي الزمالك في جميع اللعبات. 

 

وحضر استقبال وفد اتحاد الشباب العربي في الزمالك، الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي وعضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وطارق جبريل المدير المالي والكابتن حسين السيد عضو اللجنة.

 وضم وفد اتحاد الشباب العربي كلا من: عمر عمارة رئيس الاتحاد واللواء دكتور محمد حسين نائب رئيس الاتحاد والأعضاء: الدكتورة هالة عزام والدكتورة ليلى طاهر ونورهان جمال وأشرف رشدي. 

وقدم الكابتن حسين لبيب الشكر لوفد الاتحاد على هذه اللفتة الطيبة.

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