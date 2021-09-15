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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"سيدات أعمال عجمان" يستعرض تفاصيل انطلاق "اشراقة 2"

ارشيفية
ارشيفية

بحثت إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان تفاصيل البرنامج الوطني "إشراقة" في نسخته الثانية الذي ينطلق نهاية سبتمبر الجاري تحت شعار "الاقتصاد الاسري" ويهدف إلى بناء كيان اقتصادي عائلي مستدام وتعزيز دور إستراتيجية مشاريع الخمسين لدولة الامارات لدى الاسر المنتجة وتمكين صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعمهن لدخول أسواق جديدة.

 

جاء ذلك خلال إنعقاد مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان إجتماعه الثالث برئاسة سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات عجمان حيث جرى بحث مستجدات أعمال المجلس على رأسها إطلاق البرنامج الوطني إشراقة 2 فيما استعرضت عبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان تفاصيل برنامج "اشراقة" وخطة مشاركة المجلس في الحدث العالمي "اكسبو 2020 دبي ".

 

وأكدت الدكتورة آمنة حرص إدارة المجلس على التواصل المباشر والمستمر مع جميع عضواته للاطلاع على مستجدات المشاريع وبحث تفاصيل وآليات المشاركات في الفعاليات الكبرى ..موضحة أن المجلس يسعى من خلال إطلاق "إشراقة 2" الى بناء كيان اقتصادي عائلي مستدام وإحداث نقلة نوعية في أداء سيدات الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الأسر الإماراتية على تحويل المجتمع المحلي من مستهلك إلى منتج الى جانب وتمكين الاسرة الإماراتية اقتصادياً ومساعدتها على الابداع والابتكار في تطوير منتجاتها واستثمار المواهب والقدرات لدى الاسرة في المشروع الاقتصادي العائلي وبناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة ودعم المشاريع الاسرية.

سيدات أعمال عجمان مجلس سيدات اعمال عجمان غرفة تجارة وصناعة عجمان البرنامج الوطني إشراقة الاقتصاد الاسري إكسبو 2020 دبي

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