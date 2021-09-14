روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لتقسيم سوريا

رجح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، وجود سيناريو فعلي لدى الولايات المتحدة لتقسيم سوريا.

وقال ريابكوف في مقابلة مع "ارتي العربية": "اعيد للاذهان أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار واستمرار الصراع في سوريا هو الوجود غير القانوني للولايات المتحدة هناك.. أعتقد أن سيناريو لتقسيم سوريا موجود ونحن ضد ذلك ونتصرف وفق قرارات مجلس الأمن القائمة والتي تؤكد وحدة أراضي سوريا".

وأفادت وسائل إعلام سورية، في وقت سابق من اليوم، بأن الطيران الأمريكي نفذ إنزالاً جوياً على أطراف مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا، واختطفت على إثره مدنيين اثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية قولها إن طائرة حوامة تابعة للطيران الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً جوياً بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” على أطراف مدينة الحسكة الشمالية.

وأضافت المصادر أن عناصر الطائرة قاموا بمداهمة منازل في المنطقة واختطفوا مدنيين اثنين واقتادوهما إلى جهة مجهولة.