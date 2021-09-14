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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن معارضته إقامة دولة فلسطينية

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، معارضته لفكرة قيام دولة فلسطينية، مؤكدا أن حدوث ذلك سيكون بمثابة الخطأ.

وقال بينيت في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، "نعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية. أعتقد أنه سيكون من الخطأ إحضار الوضع السيئ للغاية في غزة إلى يهودا والسامرة".

وتابع قائلا: "نعي أن لدينا جيران فلسطينيين، فإذا اعتنينا بظروف معيشتهم سيكون ذلك أفضل".

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يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي زار مصر بالأمس وصف لقائه مع الرئيس السيسي، الذي استمر لنحو 3 ساعات بــ "الجيد والمهم جداً"، كما أكد على "دور مصر الملموس" في الحفاظ على الاستقرار الأمني بقطاع غزة وحل قضية الأسرى والمفقودين".

وقالت الرئاسة في بيان إنه تم التأكيد على دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استناداً إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة"، كما أشار بيان الرئاسة إلى "ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

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