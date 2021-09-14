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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات|أهداف زيارة بينيت إلى مصر.. وهل تنجح الحكومة اللبنانية الجديدة أمام الأزمات؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

نشر قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

 

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية ليوم الإثنين 13 سبتمبر.

التشكيلة الوزارية في لبنان..هل تنجح حكومة تبادل المصالح في تضميد جراح وطن؟

في بوادر جديدة تدعو للأمل في لبنان، أعلن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومة جديدة بعد فراغ سياسي دام عاما ونصف العام.

 

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة وبدء استلام مهامها،  وحضر توقيع المرسوم في القصر الرئاسي رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

وفي كلمة له أعقبت التوقيع على التشكيل الحكومي تعهد ميقاتي بطرح خطة عاجلة لإنقاذ البلاد.

 

أكد رئيس الوزراء اللبناني أنه وحكومته «فريق عمل» وليست مجرد تشكيلة وزارية.

لبنان..حكومة ميقاتي تتعرض لهجوم حاد لهذا السبب

رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر ..أهداف زيارة بينيت وعلاقتها بسلام الشرق الأوسط

تعمل مصر باستمرار على حفظ الأمن والاستقرار الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وتضع نصب أعينها القضية الفلسطينية التي تعتبرها أحد ركائز الأمن القومي المصري، ولا تدخر جهدا في الدفاع عنها في المحافل الدولية، وهي حائط الصد الأول لها أمام العدوان الإسرائيلي الغادر على قطاع غزة.

 

ومن هذا المنطلق استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مدينة شرم الشيخ في محاولة لإحياء مباحثات السلام، وفق الرئاسة المصرية.

 

أمن المنطقة واستقرارها يبدأ من القاهرة ..قراءة في زيارة نفتالي بينيت لمصر

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى تعقيبا على اللقاء: "تحدثنا بصراحة جدا وشجاعة حول العديد من القضايا، ولازال هناك الكثير من الحديث من أجل المنطقة، نحن دائما في مصر نسعى للسلام والاستقرار في المنطقة".

 

وأضاف: "حتى في قضايانا وأزمة سد النهضة التي وجدت فيها تفاهما مشتركا مع الجانب الإسرائيلي قلت أنه لابد أن يحل في إطار من التفاوض والحوار لحيوى".

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن جلسة مباحثات ثنائية عقدت بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.

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