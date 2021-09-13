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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد استقباله رئيس وزراء إسرائيل.. السيسي يشدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ويبحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإٍسرائيلي

خلال اللقاء:

  • مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية
  • التأكيد على دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط
  • أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية
     

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت في حضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجاس الأمن القومي الإسرائيلي والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشارين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية، إنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 

وأكد الرئيس دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.

 

كما أشار الرئيس إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

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