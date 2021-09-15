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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

مواليد برج العذراء من الأبراج التى تتسم  بطيبة قلبهم وقدرتهم على فهم طبيعة المحيطين، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 15 سبتمبر، وتقدم نصيحة فلكية لهم.

مواليد اليوم وفقا لعلم الأرقام 

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى 15سبتمبر فإن ذلك يعنى 
أنك  ستحقق الربح والنجاح لأن تركيزك سيكون الأعلى.

سيقدر رئيسك وزملائك عملك وستظهر كشخص واثق. ننصحك بصرف أموالك بحكمة. 

بالحديث عن حياتك الشخصية ، سيكون هناك ضغط ضئيل ، وإلا فسيكون كل شيء جيدًا. قد يكون لديك خلافات مع أفراد عائلتك.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 13 -9 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

نصيحة 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود 15 سبتمبر أبرزها لأهتمام  بالصحة  العاطفية والجسدية. 

 اعتني بصحتك ، وإلا فقد تمرض  فقد تعاني من بعض الاضطرابات الصحية البسيطة ، لذلك من الأفضل أن تعتني بنفسك.

 ستكون حياتك الشخصية جيدة وستلتقي اليوم ببعض المفكرين الذين يمكنك مناقشة خططك المستقبلية معهم.

 هناك بعض خطط السفر مع أفراد عائلتك ، وستقضي جميعًا وقتًا ممتعًا. إذا كنت متزوجًا بالفعل ، يمكنك أن ترى صحة زوجتك تتدهور. حاول أن تكون هادئًا أثناء حل الأمور ولا تتصرف بطريقة غير لائقة أمام أي شخص

قم بأي عمليات شراء غير ضرورية خلال هذا الوقت وحاول توفير أموالك. قد لا تحصل على أي تعاون من كبار السن أو زملائك في مكان عملك ، لذلك عليك أن تعمل بجد.

مواليد 14 سبتمبر مولود ا فى 14 أسرار شخصية مواليد 14 سبتمبر نصيحة فلكية لمولود 14 سبتمبر مولود 14 سبتمبر

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