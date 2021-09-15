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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل العدوي: إشادات دولية بالقضاء على فيروس سي بمصر

عادل العدوي
عادل العدوي

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، إن تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة، يعتبر شهادة تقدير لما تم من القيادة السياسية في قطاع الصحة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة ساهمت في تعزيز صحة المصريين.


ولفت إلى أن تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية، ناتج عن دراسة وإحصائيات كثيرة.


وأشار إلى أن قطاع الصحة يشهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، والتقرير أشاد بما تم بشأن قضاء مصر على فيروس سي، بعد أن كانت في المركز الأول من حيث عدد المصابين.

 

 


 

وزير الصحة الصحة الأمم المتحدة صحة المصريين التنمية البشرية

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