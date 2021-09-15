رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يكشف هدف طرح المنطقة الخضراء للاستثمار .. فيديو

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، إن الإعلان عن الاستثمار في المنطقة الخضراء بمحور جمال عبد الناصر تم طرحة علي موقع هيئة المجتمعات العمرانية ، مؤكدا ان الموقع يحتوي علي جميع الخدمات المطروحة للمدن الجديدة .



وأضاف عادل النجار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون إي " ، أن الهدف من هذا الإعلان هو رفع كفاءة المنطقة وتطويرها من اجل ضمان استمرار الصيانة للمنطقة الخضراء مؤكدا ان طول هذه المنقطة 2 كليو متر .



وأوضح عادل النجار ، أن هذه المنطقة تساعد الناس علي قضاء وقت ممتع وتم طرح 14 فدان للتطوير وهذا من اجل استمرارية تواجد المنطقة لرفاهية المواطنين .

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن هناك تطورات كبيرة في مجال الطرق والأنفاق والكبارى تحديدا طريق الواحات الذى يبدأ من حدائق الأهرام ب 6 أكتوبر.

وتابع النجار :" طريق الواحات يربط محافظة الجيزة بالفيوم، بطول 25 كيلو متر ، ويتم عمل تطوير بالطريق بكلفة تطويره 2 مليار جنيه.

أوضح أنه يتم إنشاء طريقين يدعمان طريق الواحات، وكل طريق 3 حارات داعم لطريق الواحات، بجانب إنشاء 8 كبارى ، وتم تنفيذ 4 منهم، كما أنه جارى تنفيذ كبرى ونفق لاختصار طريق الدائرى إلى الواحات.