عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يكشف هدف طرح المنطقة الخضراء للاستثمار .. فيديو

أكتوبر
أكتوبر

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، إن الإعلان عن الاستثمار في المنطقة الخضراء بمحور جمال عبد الناصر تم طرحة علي موقع هيئة المجتمعات العمرانية ، مؤكدا ان الموقع يحتوي علي جميع الخدمات المطروحة للمدن الجديدة .


وأضاف عادل النجار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون إي " ، أن الهدف من هذا الإعلان هو رفع كفاءة المنطقة وتطويرها  من اجل ضمان استمرار الصيانة للمنطقة الخضراء مؤكدا ان طول هذه المنقطة 2 كليو متر .


وأوضح عادل النجار ، أن هذه المنطقة تساعد الناس علي قضاء وقت ممتع وتم طرح 14 فدان للتطوير وهذا من اجل استمرارية تواجد المنطقة لرفاهية المواطنين .

يختصر الطريق من "الدائري".. رئيس جهاز 6 أكتوبر يحدد موعد افتتاح الكوبري الجديد

 

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن هناك تطورات كبيرة في مجال الطرق والأنفاق والكبارى تحديدا طريق الواحات الذى يبدأ من حدائق الأهرام  ب 6 أكتوبر.

وتابع النجار :" طريق الواحات يربط محافظة الجيزة بالفيوم، بطول 25 كيلو متر ، ويتم عمل تطوير بالطريق بكلفة تطويره 2 مليار جنيه.

أوضح أنه يتم إنشاء طريقين يدعمان طريق الواحات، وكل طريق 3 حارات داعم لطريق الواحات، بجانب إنشاء 8 كبارى ، وتم تنفيذ 4 منهم، كما أنه جارى تنفيذ كبرى ونفق لاختصار طريق الدائرى إلى الواحات.

طريق الواحات هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية محافظة الجيزة جمال عبد الناصر 6 اكتوبر المنطقة الخضراء

ترشيحاتنا

الشروق الجزائرية: مصطفى غربال يدير مباراة السوبر بين الأهلي والطلائع.. والحكم يرد

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

تونس.. مسؤول يحذر من كارثة تهدد جميع السدود

الجو حار مع فرصة لسقوط أمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم الأربعاء

أبرزها اشتراكات العضوية.. تعرف علي موارد تمويل الهيئات الرياضية لأنشطتها

مدد يا أم العواجز.. 3 سنن في فضل زيارة السيدة زينب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قرارا جديدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجيش والشرطة.. مقطع متداول لإعدام 6 أفغان رميًا برصاص طالبان|شاهد

كليوباترا.. عظمة كلب ضخمة في الفضاء تثير حيرة العلماء

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

أشرف صبحي يهنئ الأهلي بالنجمة العاشرة

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

الأهلي يكرم محرم الراغب وعدلي القيعي ‏في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ