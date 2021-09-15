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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناس مدفوع لها.. كاتبة تكشف حقيقة صور مصطفى شعبان في رحلة صيد

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

استعان الفنان مصطفى شعبان بمنشور للكاتبة أسماء علاء الدين ليرد على الانتقادات التي صاحبت صوره الأخيرة خلال رحلة صيد بالبندقية.

 

وظهر مصطفى شعبان في الصور يحمل بندقية كبيرة، كما نشر فيديو وهو يقوم بالصيد، ثم صورة بعدها وهو يحملها عقب اصطيادها.

 

وتلقى مصطفى شعبان انتقادات عديدة من جمهوره، الذي طالبه بالتوقف عن هذه الهواية وترك الطيور تستمتع بحياتها وحريتها.

 

وجاء في البوست الذي نشرته أسماء علاء الدين، أن “حقيقة الطير اللي عمل هجوم كبير على مصطفى شعبان، ياريت الناس قبل ما تهاجم وتنشر خبر أو يدفع لها عشان تهاجم فنان مالوش أي مواقف فجة أو غير إنسانية، تحاول تفهم الأول قبل ما تنساق، أولًا اللي في إيد مصطفى دا اسمه حمام قمري أو البعض يطلق عليه “الحمامة السلحفائية” ودا الموسم بتاعه وهو أكل الملوك زي ما ناس كتير عارفة”.


وأضافت: “حوار إنه نوع عصافير لا يؤكل وعصافير زينة والحاجات دي مايدخلش على عيل صغير لأن باختصار هو كفنان وشخصية عامة مش هيعمل كده طب فرضا فنان تاني مكانه معتقدش إن البدو اللي عندهم كرامتهم وأخلاقهم أغلى من أي حد وعاداتهم فوق الكل هيوافقوا إنه يعمل كده، ياريت الصحفيين وهم بيكتبوا ياخدوا بالهم من البوست دا كويس أو على الأقل يحاولوا يسألوا خبير إيه نوع الطير اللي في إيد مصطفى وأقرب طريق للحقيقة المعرفة والبعد عن الجهل والمهاجمة بدون دليل”.


وأعاد مصطفى شعبان نشر البوست، وعلق عليه قائلا: “أشكرك أستاذه أسماء للبحث والتوضيح، الصحافة مسئولية”.

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مصطفى شعبان يشارك متابعيه تفاصيل رحلته في الصيد

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شاهد.. أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان عبر إنستجرام

على جانب آخر، أعلن مصطفى شعبان عن تعاقده لبطولة مسلسل “هو وهي وهم” والمقرر عرضه في موسم رمضان 2022.

 

الجدير بالذكر أن مصطفى شعبان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ورانيا يوسف، من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما.

 

أعمال مصطفى شعبان

من جانب آخر، تعاقدت شركة المتحدة مع المنتج كامل أبو علي لتقديم أعمال فنية من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المفترض العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان مصطفى شعبان ، تمكن من تحقيق ما يزيد على 11 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية مسلسله “ملوك الجدعنة "، التي تحمل اسم “إحنا دولة ” .

وكشف مصطفى شعبان ، خلال إحدى الحلقات التليفزيونية أنه كان قلقاً فى البداية من فكرة الغناء، إلا أن الأمر تغير بعد الانتهاء من تسجيل وتصوير الأغنية.

 

مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل "ملوك الجدعنة" مع  عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.
 

أسماء علاء الدين
أسماء علاء الدين
أسماء علاء الدين
أسماء علاء الدين
أسماء علاء الدين
أسماء علاء الدين
مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان الفنان أسماء علاء الدين أعمال مصطفى شعبان مسلسل ملوك الجدعنة

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