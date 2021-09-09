شاهد.. أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان عبر إنستجرام

نشر الفنان مصطفي شعبان صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر مصطفي شعبان في الصورة ممسكًا بالموبايل في يده، مرتدي تيشيرت باللون الأسود، مع بنطلون باللون البيج.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ مصطفي شعبان، كالاتي:

“برنس - حبيبي - ربنا يوفقك - احلي ممثل”.

ومن جانب آخر، تعاقدت شركة المتحدة مع المنتج كامل أبو علي لتقديم أعمال فنية من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المفترض العمل عليها خلال الفترة المقبلة.



وكان الفنان مصطفى شعبان ، تمكن من تحقيق ما يزيد على 11 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية مسلسله “ملوك الجدعنة "، التي تحمل اسم “إحنا دولة ” .



كان مصطفى شعبان قد كشف خلال إحدى الحلقات التليفزيونية أنه كان قلقاً فى البداية من فكرة الغناء، إلا أن الأمر تغير بعد الانتهاء من تسجيل وتصوير الأغنية.



مسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.