أسامة حسني: الأهلي كبير وعظيم.. وبيبو فخر للرياضة المصرية

تحدّث أسامة حسني نجم الأهلي السابق، عن الاحتفال الذي أقامته القلعة الحمراء بـ«تدشين النجمة العاشرة»‏.

وقال "حسني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": سعيد بالاحتفال بلقب دوري أبطال أفريقيا “العاشرة” داخل “بيتنا”، وهي احتفالية تليق باسم ومكانة الأهلي".

وواصل: “إنجازات كبيرة يشهدها النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، حيث كان شاهدًا على أول بطولة أفريقيا بالثمانينيات وحاليًا كرئيس وهو لاعب عظيم”.

وأضاف: “كنا نتمني أن تكون الجماهير حاضرة في الاحتفالية لكن بسبب الإجراءات الاحترازية والأمنية كان الأمر صعباً لكن تواجده كان سيضيف للحدث طعمًا آخر فنحن نعتبرهم سنداً للنادي”.



وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي علي استقبال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز ‏الفني والجهازين الإداري والطبي، على منصة الاحتفال بـ«تدشين النجمة العاشرة»‏ على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ‏الذي أقيم على ملعب التتش.

وحرص لاعبو الأهلي على الاحتفال بطريقة مؤمن زكريا، في تحية خاصة للاعب، خلال وجودهم على المنصة، وأثناء التقاطهم الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب.

وشهد الحفل العديد من الفقرات أبرزها عرض فيديو لمشوار الأهلي في إفريقيا خلال النجمة ‏العاشرة ومشواره منذ أول بطولة، وشارك نجوم الفن بأغنية «الأهلي القمة اسم على ‏مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏

وشهدت حفلة تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة.‏

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة ‏القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.‏