عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة حسني: الأهلي كبير وعظيم.. وبيبو فخر للرياضة المصرية

صدى البلد

تحدّث أسامة حسني نجم الأهلي السابق، عن الاحتفال الذي أقامته القلعة الحمراء بـ«تدشين النجمة العاشرة»‏.

وقال "حسني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": سعيد بالاحتفال بلقب دوري أبطال أفريقيا “العاشرة” داخل “بيتنا”، وهي احتفالية تليق باسم ومكانة الأهلي".

وواصل: “إنجازات كبيرة يشهدها النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، حيث كان شاهدًا على أول بطولة أفريقيا بالثمانينيات وحاليًا كرئيس وهو لاعب عظيم”.

وأضاف: “كنا نتمني أن تكون الجماهير حاضرة في الاحتفالية لكن بسبب الإجراءات الاحترازية والأمنية كان الأمر صعباً لكن تواجده كان سيضيف للحدث طعمًا آخر فنحن نعتبرهم سنداً للنادي”. 

 


وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي علي استقبال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز ‏الفني والجهازين الإداري والطبي، على منصة الاحتفال بـ«تدشين النجمة العاشرة»‏ على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ‏الذي أقيم على ملعب التتش.

وحرص لاعبو الأهلي على الاحتفال بطريقة مؤمن زكريا، في تحية خاصة للاعب، خلال وجودهم على المنصة، وأثناء التقاطهم الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب.

وشهد الحفل العديد من الفقرات أبرزها عرض فيديو لمشوار الأهلي في إفريقيا خلال النجمة ‏العاشرة ومشواره منذ أول بطولة، وشارك نجوم الفن بأغنية «الأهلي القمة اسم على ‏مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏

وشهدت حفلة تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة.‏

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة ‏القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.‏

الإجراءات الاحترازية الأهلى مصر النادي الأهلي أسامة حسني القلعة الحمراء الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب تدشين النجمة العاشرة

ترشيحاتنا

أبو الحسن: تقرير الأمم المتحدة يرصد ما مرت به مصر من تحديات ويقدم توصيات للمستقبل

أخبار المحافظات| الأمن يعود لـ شمال سيناء.. حكايات الأسر العائدة لديارهم بالشيخ زويد.. فودة يوجه بسرعة تسليم سكان الرويسات مساكنهم.. حملات أمنية مكثفة بقنا وأسيوط والأقصر

النهاردة آخر يوم.. تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز المنازل

أسامة حسني: الأهلي كبير وعظيم.. وبيبو فخر للرياضة المصرية

حكم الإيجار القديم وأخذ خلو على تركه.. رأي الشرع

أخبار التكنولوجيا| كل ما جاء في مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 13.. وفيسبوك تسمح لـ"القوائم البيضاء" بخرق قواعد الشبكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

الأهلي يكرم محرم الراغب وعدلي القيعي ‏في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ