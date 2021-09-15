صديق الجمال : فخور بالنادي الأهلي وبشكر جميع مجالس الإدارات|فيديو

تحدث صديق الجمال نجم الأهلي السابق، عن الاحتفال الذي أقامته القلعة الحمراء بـ«تدشين النجمة العاشرة»‏.

وقال الجمال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “ أود أن أرسل تحياتي لكل مجالس إدارات الأهلي السابق ولمجلس الإدارة الحالي الذي عمل بكل جهد للنجاح وتحقيق البطولات”.

وأضاف: لقب العاشرة هو وسام على صدرنا ومفخرة لكل الأهلاوية، ونتمنى أن نواصل الاحتفال بلقب في الأعوام المقبلة".

وواصل: “اللقب يضيف تقييماً وقيمة تسويقية أعلى للأهلي، وبالطبع نقترب من معادلة ريال مدريد في عدد البطولات القارية”.

وحرص لاعبو الأهلي على الاحتفال بطريقة مؤمن زكريا، في تحية خاصة للاعب، خلال وجودهم على المنصة، وأثناء التقاطهم الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب.

وشهد الحفل العديد من الفقرات أبرزها عرض فيديو لمشوار الأهلي في إفريقيا خلال النجمة ‏العاشرة ومشواره منذ أول بطولة، وشارك نجوم الفن بأغنية «الأهلي القمة اسم على ‏مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏

وشهدت حفلة تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة.‏

