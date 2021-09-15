وفد أسباني يتعرف على تجربة مرصد الأزهر في مكافحة التطرف

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الثلاثاء، وفدًا أمنيًا من إسبانيا؛ للتعرُّف على الدور الذي يقوم به المرصد في مكافحة التطرف، ومتابعاته الدؤوبة لأنشطة التنظيمات الإرهابية في العالم أجمع وتناولها بالتحليل والتفنيد والرد على الشبهات؛ منعًا من ترسيخ أفكارها في العقول.

واستعرض مشرفو المرصد آلية العمل داخل وحدات المرصد الذي يضم ١٣ وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وخلال الزيارة، عبر أرتورو فيرناندث، ملحق وزارة الداخلية بالسفارة الإسبانية في مصر، عن تقديره للجهود التي يبذلها مرصد الأزهر في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وفق التعاليم الإسلامية السمحة، مضيفًا: "لم تكن لدي قبل تلك الزيارة فكرة دقيقة وواضحة عن أنشطة المرصد، فقط كانت لدي فكرة عامة، ولكن في الحقيقة سررت بحجم العمل الذي تقومون به، إن عملكم هذا مهم للغاية، ليس فقط للإسلام، ولكن من أجل الوفاق والعلاقات الطيبة بين جميع الأديان والشعوب".

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