اقتصاد الإمارات.. اينوك تستضيف "أسبوع غاز البترول المسال 2021" لأول مرة في الشرق الأوسط

تستضيف مجموعة اينوك شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي فعاليات "أسبوع غاز البترول المسال 2021" وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط الذي تنظمه "الجمعية العالمية لغاز البترول المسال" في مركز دبي التجاري العالمي بين 5 و9 ديسمبر المقبل تحت رعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والمجموعة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، يقام أسبوع غاز البترول المسال 2021 تحت شعار "طاقة من أجل الغد" وفقا لأسلوب يجمع بين الحضور الشخصي والندوات الإلكترونية على منصة تنظيم الفعاليات "سواب كارد" مما يتيح فرصة المشاركة والتفاعل لمجموعة أكبر من المعنيين بقطاع غاز البترول المسال من مختلف أنحاء العالم.

وأكد سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك إن شراكة مجموعة اينوك مع الجمعية العالمية لغاز البترول المسال في إطار الالتزام بدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 بتوليد 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول العام 2050 ..موضحا أن أسبوع غاز البترول المسال فرصة فريدة لمناقشة أفضل الممارسات وأبرز التحديات في القطاع من خلال ندوات الحوار وتبادل المعرفة دعماً لمسيرة التحول التي يشهدها القطاع.

من جهته قال جيمس روكال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الجمعية العالمية لغاز البترول المسال إن تنظيم النسخة الافتتاحية من أسبوع غاز البترول المسال في دبي خلال العام الجاري يجمع المعنيين بقطاع غاز البترول المسال العالمي بعد جائحة كوفيد-19 ..مؤكدا أن دبي وجهة مثالية لاستضافة الحدث الرائد نظراً لبنيتها التحتية عالمية المستوى وروابطها المتميزة مع جميع أنحاء العالم.

وأُعلن عن الحدث للمرة الأولى في مدينة أمستردام عام 2019 خلال الدورة الثانية والثلاثين للمنتدى العالمي لغاز البترول المسال والمؤتمر الأوروبي لغاز البترول المسال 2019 إذ تنعقد فعاليات الأسبوع في مدينة مختلفة كل عام ويجمع تحت مظلته العديد من الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات غاز البترول المسال والوزراء وممثلي المنظمات الدولية الكبرى ووسائل الإعلام لاستكشاف آفاق تطوير قطاع غاز البترول المسال وبحث فرص النمو وبناء علاقات الأعمال الجديدة.