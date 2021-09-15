في اليوم العالمي للحفاظ على الأوزون..90.7 % زيادة في الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 15 / 9 / 2021 بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2021، الذى يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام ، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987 ، المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلــغت كمية الطــاقة الكهربائية المـــولدة من مصــادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 8663 جيجاوات/ساعـــــــة جيجاوات/ساعة عـــام 2019/2020 مقــابــل 4543 جيجاوات/ساعة عام 2018/2019 بنسبة زيـــادة قـــدرهــا 90.7% .





وبلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 72,4 مليون طن عام 2019/2020 مقابل 77,4 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.5٪.



بلغت كمية الانبعاثات الناتجة من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي185 مليــون طن عام 2019/2020 مقابل 199.9 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة انخفـاض قـدرها 7.5 ٪.