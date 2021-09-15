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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طريقة لـ حفظ صور إنستجرام على هواتف آيفون وأندرويد

تطبيق FastSave
تطبيق FastSave

يبحث الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية عن طريقة حفظ صور إنستجرام، حيث يواجه أغلب مستخدمي أجهزة آيفون وأندرويد، صعوبة في تحميل الصور أو مقاطع الفيديو، عبر منصة مشاركة وتعديل الصور والفيديوهات المملوكة لشركة فيسبوك، فإذا كنت تبحث عن طريقة حفظ صور إنستجرام، وحفظها على هاتفك إليك كيفية القيام بذلك خلال السطور التالية. 

 

طريقة حفظ الصور من الإنستجرام بدون برنامج
 

مشكلة كبيرة يواجهها عشاق إنستجرام بسبب رغبتهم في حفظ الصور لإعادة مشاركتها عبر منصات أخرى، ولا يقدم الموقع الأمريكي الشهيرة ميزة تمكنهم من ذلك على غرار موقع التواصل المملوك للشركة الأم فيسبوك.

 

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هناك العديد من الطرق تساعدك على تنزيل الصور من الانستجرام وحفظها على هاتفك، حيث قد تنال إعجاب رواد الموقع العديد من الصور التي تتم مشاركتها عبر  حسابات الآخرين، لذا يمكنك اختيار إحدى الطرق التالية:


- سجل الدخول إلى حسابك على الانستجرام عبر موقع DownloadGram باستخدام كلمة السر واسم المستخدم.

- ابحث عن الصورة التي ترغب في تحميلها.

- انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الصورة.

- اضغط على خيار Copy link لنسخ الرابط، من قائمة الخيارات المنسدلة.

- اذهب إلى موقع DownloadGram ، ثم قم بلصق الرابط  الذي سبق نسخه للصورة بالمربع.

- انقر على زر Download ثم المتابعة في الضغط على Download image وسيتم تنزيل الصورة على هاتفك.

طريقة حفظ الصور من الانستجرام للايفون:


1. قم بتنزيل تطبيق InstaGet، عبر متجر آب ستور.

2. افتح التطبيق على هاتفك الآيفون، ثم قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال استخدام بيانات الدخول لحساب إنستجرام الخاص بك.

3. انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة، ابحث عن اسم المستخدم الذي تريد حفظ الصور من على حسابه.

4. اختر الحساب المقصود، ثم توجه إلى الصورة المراد حفظها على هاتف آيفون.

5. انقر على أيقونة تنزيل Download، على شكل رمز سهم متجه إلى أسفل على شاشة التطبيق، ثم انقر على زر موافق مرتين لحفظ الصورة على جهازك.

تحميل الصور من انستجرام للاندرويد


1. قم بتنزيل تطبيق FastSave، عبر متجر جوجل بلاي.

2. بمجرد تثبيت تطبيق FastSave، على هاتفك الأندرويد الخاص، افتح التطبيق وقم بتفعيل خاصية FastSave Service.

3. انقر على خيار فتح إنستجرام Open Instagram، وسيقوم التطبيق بالوصول إلى بيانات حسابك على موقع إنستجرام.

4. اضغط على الثلاث نقاط الافقية أعلى الصورة المُراد تنزيلها.

5. انقر على خيار نسخ الرابط Copy Link، وسيبدأ تطبيق FastSave، بتنزيل صورة إنستجرام المطلوبة إلى هاتفك الأندرويد تلقائيا.

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