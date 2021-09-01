عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتجربة أكثر أماناً.. إنستجرام يطلب من المستخدمين تاريخ الميلاد

لتجربة آمنة..إنستجرام
لتجربة آمنة..إنستجرام يطلب من المستخدمين تاريخ الميلاد

يعمل موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" دائماً على إضافة المزيد من الأمان للمستخدمين، حيث أعلن موقع التواصل الإجتماعي المملوك لشركة فيسبوك، أنه سيبدأ بطلب تاريخ الميلاد لجميع المستخدمين كجزء من مخطط الشركة لإضافة العديد من ميزات الأمان الإضافية للتطبيق.

كشف تطبيق إنستجرام عن مخططه الذي سيقوم بتنفيذه خلال الأيام القادمة، بحيث سيقوم بطلب تسجيل وتأكيد تاريخ ميلاد المستخدمين عند فتح التطبيق، كما سيقوم بإرسال العديد من الرسائل المنبثقة عند تجاهل التسجيل من قبل البعض، وفي مرحلة ما سيتطلب من المستخدمين تسجيل تاريخ الميلاد حتى يستطيعوا مواصلة استخدام التطبيق، حسبما ذكر موقع "Theindianexpress".

وأضاف موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، أن التطبيق يعلم أن العديد من المستخدمين سيقوموا بإدخال تاريخ ميلاد مزيف، لذا يقوم التطبيق بالعمل على تطوير بعض التقنيات الجديدة للتحقق من تاريخ الميلاد الحقيقي للمستخدمين الذين سيقومون بإدخال بينات غير صحيحة.

وفي بيان للشركة عبر منصة إنستجرام، فقد صرحت بأنها ستستخدم تلك البيانات للتأكد من تقديم تجربة صحيحة للفئات العمرية المناسبة، يأتى هذا بعد أن أعلنت شركة فيسبوك الشهر الماضي أنها ستقوم بنقل المستخدمين دون سن 16 عاماً إلى حسابات خاصة، وذلك عند انضمامهم للنظام الأساسي للمنصة.

وكان إنستجرام قد قام بإنشاء نسخة جديدة للأطفال دون سن 13 عام، قبل أن تتلقى شركة فيسبوك العديد من الإنتقادات التى كشفت عن سجل الشركة الواضح فى إخفاقها لحماية الأطفال على منصتها الإجتماعية، مما دفعها للتخلى عن مخططها.

انستجرام فيسبوك تاريخ الميلاد شركة فيسبوك تاريخ ميلاد المستخدمين

موضوعات متعلقة

مواصفات جبارة| تسريبات تكشف تحفة شاومي القادمة Xiaomi CC11

تخترقك وتسرقك أموالك.. احذر تحميل هذه التطبيقات على هاتفك الأندرويد

تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتفى Meizu 18s وMeizu18s Pro

لهذا السبب.. إحذر رسائل البريد الإلكتروني العشوائية

هواوي تطلق هاتف Huawei nova 8 رسميا في الإمارات.. سعر ومواصفات

بأكبر شاشة على الإطلاق.. هونر تستعد لإصدار العملاق Honor X20 Max

شاومي تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi 12 بمواصفات كاميرا جبارة

سامسونج تصدر ميزة خارقة لهواتفها Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3 للحفاظ على البطارية

ترشيحاتنا

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

اقتصادي: دخول أمازون للسوق المصري ترويج للمنتج المحلي ولن يؤثر على تجار التجزئة

رسميا .. ظهور الجيل الرابع من جيلي إمجراند

فقد وزنه.. صورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية تثير التساؤلات.. شاهد

أخبار البرلمان.. تفاصيل اختفاء 3 سيارات من الشارع وموعد انخفاض أسعار المركبات

لتجربة أكثر أماناً.. إنستجرام يطلب من المستخدمين تاريخ الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط دجال ينصب على المواطنين عبر فيسبوك

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

سبب خروج عمر جابر من قائمة مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

حبس المتهمة بتسهيل سرقة الشقق السكنية بشبرا الخيمة فى القليوبية

إصابة قوية لـ رمضان صبحي في أول لمسة أمام أنجولا

3 طرازات من أشهر السيارات تختفى نهائيا بعد موافقة مجلس الوزراء

ادعولي من فضلكم.. خضوع الفنان محمد التاجي لـ عملية جراحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ