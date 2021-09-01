لتجربة أكثر أماناً.. إنستجرام يطلب من المستخدمين تاريخ الميلاد

يعمل موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" دائماً على إضافة المزيد من الأمان للمستخدمين، حيث أعلن موقع التواصل الإجتماعي المملوك لشركة فيسبوك، أنه سيبدأ بطلب تاريخ الميلاد لجميع المستخدمين كجزء من مخطط الشركة لإضافة العديد من ميزات الأمان الإضافية للتطبيق.

كشف تطبيق إنستجرام عن مخططه الذي سيقوم بتنفيذه خلال الأيام القادمة، بحيث سيقوم بطلب تسجيل وتأكيد تاريخ ميلاد المستخدمين عند فتح التطبيق، كما سيقوم بإرسال العديد من الرسائل المنبثقة عند تجاهل التسجيل من قبل البعض، وفي مرحلة ما سيتطلب من المستخدمين تسجيل تاريخ الميلاد حتى يستطيعوا مواصلة استخدام التطبيق، حسبما ذكر موقع "Theindianexpress".

وأضاف موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، أن التطبيق يعلم أن العديد من المستخدمين سيقوموا بإدخال تاريخ ميلاد مزيف، لذا يقوم التطبيق بالعمل على تطوير بعض التقنيات الجديدة للتحقق من تاريخ الميلاد الحقيقي للمستخدمين الذين سيقومون بإدخال بينات غير صحيحة.

وفي بيان للشركة عبر منصة إنستجرام، فقد صرحت بأنها ستستخدم تلك البيانات للتأكد من تقديم تجربة صحيحة للفئات العمرية المناسبة، يأتى هذا بعد أن أعلنت شركة فيسبوك الشهر الماضي أنها ستقوم بنقل المستخدمين دون سن 16 عاماً إلى حسابات خاصة، وذلك عند انضمامهم للنظام الأساسي للمنصة.

وكان إنستجرام قد قام بإنشاء نسخة جديدة للأطفال دون سن 13 عام، قبل أن تتلقى شركة فيسبوك العديد من الإنتقادات التى كشفت عن سجل الشركة الواضح فى إخفاقها لحماية الأطفال على منصتها الإجتماعية، مما دفعها للتخلى عن مخططها.