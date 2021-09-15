أول تعليق من أحمد فلوكس بعد براءته من ازعاج رجل أعمال.. شاهد

نشرت الفنان أحمد فلوكس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” ، تعليقاً بعد صدور حكم برءئته فى قضية إزعاج رجل أعمال.

وكتاب أحمد فلوكس قائلاً : “ بسم الله الرحمن الرحيم ..رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائما ادامه الله علي مصر نعمه و كان نصره لكل مظلوم ، اول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في اول قضيه المعروفه إعلاميا بخبر حبسي لازعاج رجل أعمال، براءه و رفض الدعوه ” .

وتابع أحمد فلوكس : “ سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي و استغلال اسمي، وسيكون شهر مليئ بكل الردود الربانيه علي الجميع .. اتمني من الإعلام و كل من نشر خبر حبسي ان يكون منصف و ان ينشر خبر براءي بنفس القوه و الانتشار في كل مواقع مصر و خارجها بعد حمله التشويه اللتي حدثت ، اعلم اني ساشاهد آيات الله في رجوع حقي و إثبات براتي في كل ما رايته طيله السنتين ... ربنا كبير” .

أحمد فلوكس يدعم شيرين وحسام حبيب :

وحرص الفنان أحمد فلوكس على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد الأزمة التي تعرضا، وكادت أن تضر بحياتهما الأسرية.

ونشر أحمد فلوكس صورة له على حسابه بتطبيق انستجرام مع حسام حبيب، وعلق عليها قائلا:" من أنظف وأرقي وأطيب وأجدع الأشخاص اللي موجودين علي الأرض".

ووجه أحمد فلوكس رسالة إلى الزوجين في تعليقه على صورته مع حسام حبيب قائلا:"ربنا يحفظك و يحفظ شيرين وأسرتكم وحبكم و يبعد عنكم ولاد الحرام".