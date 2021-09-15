نوستالجيا| إعلانات النجوم.. صابون أم كلثوم وفاتن حمامة ومعجون سعاد حسنى وسجائر هدى سلطان

الإعلانات جزء لا يتجزأ من حياة أى فنان، حيث أصبحت مادة خصبة لجذبهم وكانت ولا تزال مصدرا آخر لدخل الفنان بجانب الأعمال الفنية، وكانت الإعلانات فى زمن الفن الجميل أحد عوامل الجذب لهم.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز نجوم الزمن الجميل الذين شاركوا فى الإعلانات.

هند رستم

صابون وسجائر

شاركت الفنانة أم كلثوم فى عدد من الإعلانات، ولكن يظل إعلان صابون ''نابلسي فاروق'' هو الأبرز بالنسبة لها، وكتب الإعلان على لسانها ''استعملوا نابلسي فاروق لأنه: مصري يحمل أكرم الأسماء، نقي يُصنع من زيت الزيتون 100%، نزيه يكتفي بالربح القليل – وكان سعره 8 قروش - وجيد يبقى في الاستعمال مدة طويلة''، كما قدمت أم كلثوم في بداية حياتها إعلانا عن ''رائحة صفية زغلول'' وكُتب في الإعلان ''زعيمة مطربات الشرق تبدي إعجابها بزعيمة الروائح العطرية''.

فاتن حمامة

وسعت شركات السجائر والمياه الغازية والعطور إلى الاستفادة من شهرة فنانين وفنانات في الترويج لمنتجاتها، فاستعانت ''بومبيا'' بكل من تحية كاريوكا وسميرة أحمد وشادية للترويج لمنتجاتها (لوسيون - بودرة - روائح).

سميرة أحمد

كما استعانت شركة ''أطلس'' بكل من سميحة أيوب، وهدى سلطان، وفاتن حمامة، ومحمود ذو الفقار، وكوكا للترويج لسجائرها ''كوتاريللي''.

هدى سلطان

كوكا

وقدم كبار نجوم زمن الفن الجميل إعلانات لإحدى شركات المياه الغازية والتي ما زالت موجودة حتى الآن، ومن بين هؤلاء إسماعيل ياسين، ومحمد فوزي، ومديحة يسري، ومريم فخر الدين، وبرلنتي عبد الحميد، ولولا صدقي، وقدمت هند رستم إعلانا لمستحضر ''زيت الأناضول''.

مريم فخر الدين

إعلانات التليفزيون

ومع ظهور التليفزيون ونمو حركة الإعلانات، لجأ المعلنون للوجوه الشابة والأطفال للإعلان عن منتجاتهم، إلى أن عاد المعلنون مرة أخرى للاستعانة بشهرة النجوم، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل حول أسباب إقبال الفنانين على تقديم الإعلانات، ففي حين رفض البعض هذه الفكرة معتقدين أنها لا تضيف لهم بل تأخذ من رصيدهم الفني، ورأى آخرون أن الإعلانات قطعة فنية وجزءا من المهنة التي يؤدونها كممثلين.

محمد فوزى ومديحة يسرى

وتعد مشاركة الفنان الكوميدي الراحل حسن عابدين في تقديم حملة إعلانية لشركة مياه غازية معروفة، هي أشهر الإعلانات القديمة، التي لجأ فيها الإعلان التليفزيوني لفنان محبوب يتمتع بشهرة واسعة.

معجون الأسنان

أما الفنانة سعاد حسنى، فكانت من أكثر النجمات اللاتى شاركت فى الإعلانات، ولعل أبرز الإعلانات التى قدمتها هو عن معجون أسنان، وظهرت فى الإعلان وهى ممسكة بفرشاة ومعجون الأسنان ووجهها تملأه الابتسامة.