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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة تحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة| شاهد

طاجن مكرونة باللحمة
طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

قدمت الشيف نورهان ميشيل، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "سفرة دايمة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وصفة "طاجن مكرونة باللحمة المفرومة".

 

مقادير وصفة كوسة بالبشاميل:

طريقة تحضير طاجن المكرونة باللحمة المفرومة.

 

المكونات:
أولاً: مكونات اللحم المفروم.
نصف كيلو لحم مفروم
بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة طعام معجون طماطم
1/2 لتر عصير طماطم

ملعقة شاى ملح

1/4 ملعقة شاى فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة شاى ببريكا

1/4 ملعقة شاى زعتر ناشف

عصير ليمونة

 

 

ثانياً: المكرونة.
350 جم مكرونة قلم penne
ملعقة شاى ملح

1/4 ملعقة شاى فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة شاى ببريكا

1/2 ملعقة شاى كمون مطحون
2 ملعقة طعام معجون طماطم
1/2 لتر عصير طماطم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة طعام زيت زيتون

 

 طريقة التحضير:


أولا: اللحم المفروم.

يتم تحضير اللحم المفروم بوضع البصلة المفرومة في وعاء مناسب ويتم تحميرها حتى تصل للون الذهبى الفاتح، ثم نُضيف الثوم المفروم ونقلب جيدا حتى يصفر قليلا. نُضيف بعد ذلك، الملح والفلفل الأسود والزعتر والببريكا إلى البصل والثوم، ونقلب جيدا.

نُضيف اللحم المفروم، ويُقلب جيدا مع البصل والثوم والتوابل حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها ويُترك على نار متوسطة إلى هادئة. 

يُراعى متابعة اللحم المفروم حتى لا يجف ماؤه ويحترق، فإذا قلت نسبة السائل المُستخرج منه بفعل الحرارة، نُضيف إليه القليل من الماء (حوالى نصف كوب)، ونقلب جيدا.

نُضيف معجون الطماطم وعصير الطماطم وعصير الليمونة إلى اللحم المفروم ونُقلبه جيدا، ثم نتركه على النار الهادئة ليصل لمرحلة ما قبل التسوية الكاملة بقليل، ثم نرفع اللحم المفروم من على النار ونتركه جانبا ليبرد قليلا.

 

ثانيا: المكرونة.

أثناء تحضير اللحم المفروم، نبدأ في إعداد المكرونة وذلك بتجهيز وعاء عميق ووضع 2 لتر من الماء به، وحوالى ملعقة شاى من الملح، ونغطى الوعاء ونتركه على نار متوسطة إلى مرتفعة حتى يصل الماء لدرجة الغليان.

نرفع الغطاء ونضع المكرونة فى الماء المغلى مع التقليب الجيد المستمر، ويُراعى خفض درجة الحرارة إلى درجة  هادئة.

نُبقى على المكرونة في الوعاء مدة 7 دقائق بحيث تكون غير كاملة التسوية (أى بها عضة عند تذوقها)، ثم نرفعها من على النار ونغمرها بالماء البارد من الصنبور.

نقوم بتحضير صلصة المكرونة، فى مقلاة عميقة نضع زيت الزيتون، ثم نضيف له الثوم المفروم ونتركه بالزيت حتى يصل للون الأصفر.

نُضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والببريكا، ونُقلب جميع المكونات جيدا، ثم نُضيف معجون الطماطم وعصير الطماطم إلى المكونات السابقة ونقلب جيدا، ثم نترك جميع المكونات مدة من 5- 8 دقائق على نار هادئة جدا حتى تأخذ التسبيكة (التعقيدة) المطلوبة.

نقوم بأخذ ربع كمية اللحم المفروم الذى سبق وقمنا بتجهيزه، ونضعها فى الصلصة الخاصة بالمكرونة، ونُقلب اللحم المفروم جيدا مع صلصة المكرونة حتى يمتزج معها.

نستخرج المكرونة بعد تصفيتها من الماء بواسطة المصفاة، ونضعها مباشرة فى المقلاة المحتوية على مكونات الصوص واللحم المفروم، ونقلب جميع المكونات جيدا ونتركها على النار الهادئة مدة دقيقتين ثم نرفع المقلاة من على النار.

نقوم بتحضير طاجن فخار مُناسب فى الحجم، حيث نقوم بدهن قاع الطاجن وجوانبه بالقليل من زيت الزيتون، ثم نضع باقى كمية اللحم المفروم فى قاع الطاجن ونضغطها جيدا باستخدام ملعقة مناسبة، ثم نضع المكرونة المحتوية على صلصة حمراء وكمية من اللحم المفروم، فوق طبقة اللحم المفروم الموجودة بقاع الطاجن الفخار.

يتم إدخال الطاجن إلى الفرن الذى سبق تسخينه على درجة على 180°م، ويُترك الطاجن بالرف السفلى داخل الفرن لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة، ثم يستخرج بعدها ويُترك ليبرد قليلا.

على طبق تقديم مناسب، يتم قلب طاجن المكرونة بحيث يظهر كما في الصورة، اللحم المفروم من أعلى والمكرونة المختلطة بكمية الصلصة الحمراء مع اللحم المفروم من أسفل، ولابد من مراعاة أهمية ترك طاجن الفخار حتى يبرد، لأنه إذا تم قلبه وهو ساخن سينهار شكل القالب تماما.

طاجن مكرونة عصير الطماطم صلصة المكرونة المكرونة اللحم التوابل

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