رئيس القطاع الديني بالأوقاف في أول حوار : 346 مليون جنيه لإحلال وتجديد وفرش المساجد منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة ..برنامج الإمام المفكر سيخلق جيلا من الدعاة شديد التميز.. وهذه حقيقة غلق المساجد

د. هشام عبد العزيز لـ "صدى البلد" :

تأهيل 3000 إمام وواعظة ..وتوفير 1062 منحة ماجستير مجانية للدعاة

حقيقة غلق المساجد مع ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا

خطة الوزارة تجاه المساجد والمجتمع خلال مبادرة حياة كريمة

تفاصيل دورة الإمام المفكر لخلق أئمة شديدي التميز

استضاف موقع “ صدى البلد ” الإخباري الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بعد قرار الوزير بتعيينه في هذا المنصب كأول شاب يتولى هذا المنصب ، والذي أجاب عن جميع الأسئلة بكل شفافية .



أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف مستشعرين همة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبه الدائمة بتطوير الأئمة وتأهيلهم وتدريبهم من أجل خطاب ديني مستنير ومتطور ، ومنذ تولي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادة سفينة الأوقاف وضع الكثير من البرامج والدورات التدريبية لتأهيل الأئمة من خلال برامج التدريب بالإضافة الى تفعيل العديد من البروتوكولات بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية مطلع يناير الماضي 2021م .

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه تم توقيع 24 بروتوكول تعاون ، وتم تدريب أكثر من 2900 إمام وواعظة ، من خلال عقد أكثر من ستين دورة تدريبية للأئمة والواعظات في مجالات (الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع - المهارات الإعلامية - اللغة العربية) ، منها خمس وعشرين دورة في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع ، وأربع عشرة دورة في مهارات التواصل الإعلامي ، وثلاثة وعشرين دورة في مجال اللغة العربية وفنون الخطابة والإلقاء .

بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات المتخصصة منها دورات الإعجاز الرباني في الكون وقد تم عقد دورتين بمسجد النور بالعباسية وبأكاديمية الأوقاف الدولية ، بحضور 126 إمامًا وواعظة، كما تم تضمين محتوى الإعجاز الرباني في الكون كافة البرامج التدريبية المتخصصة والمتكاملة، وقد تم تنفيذ دورتين متكاملتين لعدد 158 إمامًا وواعظة، كما تم إطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي المتكامل بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد 80 إمامًا وواعظة ، وبرنامج شباب العلماء.



وأضاف رئيس القطاع الديني في حوار لـ “ صدى البلد ” أنه تم عقد دورتين في المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات ، وذلك لتنمية المهارات الإعلامية وفنون التواصل المجتمعي وحاضر فيها نخبة كبيرة من الخبراء المتخصصين ، ودورتين في التميز الدعوي بالاشتراك مع الأزهر الشريف بحضور 30 إمامًا من الأوقاف مع30 واعظًا من الأزهر الشريف.



وأوضح هشام عبد العزيز أنه تم عقد الدورة الأولى في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي ، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا لـ 80 إمامًا ، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ، على يد خبراء متخصصين في الدراسات الاستراتيجية ومفاهيم تحديات الأمن القومي ، وفي مجال المعسكرات التثقيفية تم عقد 60 معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات والوافدين والإداريين والمعلمين والمعلمات في الدورات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم.



وتابع : تم إطلاق دورات تدريب الأئمة أون لاين عبر تقنية (zoom) بإدارة التدريب عن بعد في يوليو 2020م، وتم تنفيذ 46 دورة نوعية لـ27 مديرية بواقع 50 إماما لكل مديرية، وقد تم خلال هذه الدورات تدريس الكتب التالية: (قواعد الفقه الكلية، ومفاهيم يجب أن تصحح، والفهم المقاصدي للسنة النبوية، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته، وكيف تكتب مقالا) والعلوم التالية : (علوم شرعية وعربية وعلوم إنسانية).



كما تم تنفيذ 4 دورات دولية للموفدين من وزارة الأوقاف بالخارج بدول (أمريكا، وأستراليا، وفنزويلا، والسويد، والأرجنتين، والبرازيل، وتنزانيا، وفرنسا، ومالطا وغيرهم) ، وعدد من غير العاملين بالوزارة ، وتم تدريس هذه العلوم : دور علم النفس في تجديد الخطاب الديني، ودور علم الاجتماع في تجديد الخطاب الديني، وقواعد الفقه الكلية، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته، وأسرار البيان القرآني.

منح ماجستير مجانية



وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه تم توفير منح ماجستير مجانية بلغت عام 2021م وحده 780 منحة ماجستير مجانية ، بإجمالي 1062منحة مجانية شاملة الكتب والدراسة خلال أربع سنوات ، كما تم توقيع عدد من البروتوكولات مع جامعة الأزهر والجامعات المصرية ، لتوفير منح ماجستير مجانية للأئمة والواعظات ويجري حاليا التنسيق مع الجامعات المصرية لتفعيل هذا البروتوكول مطلع العام الدراسي الجديد ، حيث تم توقيع15 بروتوكول تعاون مع كلٍّ من : (جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي (فرع البحر الأحمر) - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية) ، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة.



كل هذه الدورات والبرامج التدريبية المكثفة ساهمت في تكوين نخبة متميزة من الأئمة والواعظات حضرت العديد من البرامج الدعوية المتقدمة.

حقيقة غلق المساجد

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الجماعات المتطرفة وأذنابها عمدت منذ بداية جائحة كورونا الى تشويه صورة وزارة الأوقاف فيما يخص المساجد ووجهوا الاتهامات الباطلة بأن الوزارة أراحت الأئمة وأرحت نفسها وأغلقت بيوت الله ، وظلوا يروجوا الشائعات والأكاذيب منذ بداية الجائحة وحتى الآن حتى بعد فتح المساجد بدأوا يطلقون الشائعات حول صلاة الجنازة وغلق دورات المياه، لافتا الى أنه هذا الجماعة لا يهمها مصلحة الوطن او المواطن فكل غايتها إثارة القلق وعدم الاستقرار وتقليب الشعب على الحاكم حتى تنعم البلاد بالاستقرار ومن ثم خلق نوع من الفوضى.

وأضاف رئيس القطاع الديني في حوار لـ "صدى البلد " : أن الأئمة أثبتوا للجميع أنهم على قلب رجل واحد في مواجهة هذه الشائعات وأثبتوا للجميع أن غلق المساجد في بداية جائحة كورونا ما هو الا خوف على النفس البشرية التي هي من مقاصد الشريعة الإسلامية فلا يصح ان يكون بيت الله سبب انتشار العدوى بين الناس .



وأوضح هشام عبد العزيز انه فور إقرار لجنة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية تم فتح المساجد ولم نتأخر في ذلك، لافتا الى انه وحتى الآن لم يصدر قرار بغلقها أو تحجيم نشاطها بسب الموجة الرابعة أو الفيروس المتحور " دلتا " فالمساجد مفتوحة وكل ما يثار حول هذا الأمر مجرد شائعات ، فبيوت الله ستظل مفتوحة أمام المصلين ما داموا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية ، مع استمرار غلق دورات المياه وعدم إقامة صلاة الجنازة إلا في الساحة الخارجية فقط .

وتابع: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلف منذ أيام بتكثيف حملات التفتيش على المساجد بجميع انحاء الجمهورية ووجه بغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا مع إحالة الإمام والعاملين بالمسجد للتحقيق بسبب التقصير ولن يتم فتحه مرة أخرى إلا بتعهد كتابي بالالتزام بالتعليمات ، وبالفعل أغلقنا مصلى السيدات بمسجد السدة زينب رضي الله عنها ومسجدين آخرين في المحافظات ، ومازال القرار ساريا بغلق المسجد المخالف .

مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة تعهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتحمل الوزارة تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد في القرى التي سيتم تطويرها خلال هذه المبادرة لافتا الى ان البداية كانت بـ 333 مسجد بتكلفة 346 مليون جنيه من موارد الوزارة وبدون مشاركة أي جهة أخرى في هذه التكاليف .

وأضاف رئيس القطاع الديني في حوار لـ "صدى البلد " أنه تم إحلال 78 مسجدا بتكلفة 120 مليون جنية ، كما تم صيانة و ترميم 90 مسجدا في 17 محافظة بتكلفة قدرها 24 مليون جنيه ، وحاليا يجري إحلال وتجديد 55 مسجدا في 18 محافظة بتكلة قدرها 111 مليون جنيه ، كما يجري العمل حايا في 666 مسجدا صيانة وترميم في 14 محافظة بتكلفة تزيد على 12 مليون جنيه ، مشددا ان المستهدف خلال المرحلة المقبلة هو إحلال وتجديد 34 مسجدا في 18 محافظة بتكلفة قدرها 76 مليون جنيه ، وكذلك صيانة وترميم 28 مسجدا في 18 محافظة بتكلفة 7 ملايين جنيه .

وأوضح رئيس القطاع الديني أنه فيما يخص فرش المساجد منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة وحتى الآن تم فرش 187 مسجدا بـ 16 محافظة حيث بلغ الفرش 5 مليون متر مربع سجاد من مصنع دمنهور التابع لوزارة الأوقاف بتكلفة 875 مليون جنيه ، وجاري تخصيص 100 ألف متر سجاد للمرحلة المقبلة لفرش باقي المساجد المستهدفة في مبادرة حياة كريمة .



وتابع: في مجال خدمة المجتمع ساهمت وزارة الأوقاف في مبادرة حياة كريمة من خلال توقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، تم بموجبه تحويل مبلغ مائة مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية لبناء مدارس بالقرى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، بإجمالي 13 مدرسة منها 12 مدرسة ضمن القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة ، وتم الانتهاء من 8 مدارس حتى الآن ، وجار العمل بالمدارس المتبقية.

