ثروت عكاشة وصلاح عبد الصبور بفعاليات قصور الثقافة بالغربية

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية تنظيم المحاضرات والندوات لتكريم الراحل د. ثروت عكاشة، والراحل الشاعر صلاح عبد الصبور، وذلك إيماء لتوجيهات الفنانة د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتنفيذا لخطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، للإحتفاء برموز مصر في كافة المجالات.

ففي دار الكتب بطنطا، استعرض الكاتب مجدي الحمزاوي أهم المحطات في حياة د. ثروت عكاشة، مؤكدا أن الراحل فور توليه حقيبة وزارة الثقافة في فترة حكم الزعيم جمال عبد الناصر، عمل على تنظيم مؤتمر دعا إليه كافة المثقفين، والفنانين، والأدباء لوضع خارطة طريق لنشر الثقافة والفن في المجتمع، كما أنه هو من أسس أكاديمية الفنون، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والثقافة الجماهيرية، التي أصبحت فيما بعد الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شهدت مواقع بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، وبيت ثقافة كفر الزيات، وبيت ثقافة زفتى، احتفالات موسعة بالشاعر صلاح عبد الصبور، حيث تم مناقشة أهم الأعمال الشعرية والمسرحية للشاعر الراحل، مؤكدين أنه من أهم رموز ورواد حركة الشعر الحر العربي ، كما يعد واحدا من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي، خاصة في مسرحيته "مأساة الحلاج".