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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يستقبل الدبيبة لعقد اجتماعات الدورة 11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة

الدبيبة ومدبولي
الدبيبة ومدبولي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الليبي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم غداً عقد لقاء ثنائي بين الدكتور مصطفي مدبولي، وعبد الحميد الدبيبة، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصرى والليبى.

كذلك من المقرر أن يتم فى ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون فى مجالات مختلفة.

مدبولى الدبيبة الوحدة الوطنية الليبية

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مدبولي يستقبل الدبيبة لعقد اجتماعات الدورة 11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة

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