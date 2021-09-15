طبيب جراح يكشف سبب عودة السمنة بعد التكميم.. شاهد

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن التكميم يعتمد على إزالة جزء من المعدة، ليشعر بالشبع بسرعة، ولكن هناك بعض الناس يحدق لديهم تمدد للمعده ومن المفترض إلا تزيد نسبة التوسع عن ٥٪.

وأضاف "السبكي" خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن عملية التكميم المطور يتم فيها وضع حزام حول المعدة من أجل منع التمدد ورجوع المريض للسمنة مرة أخرى، موضحا أن هناك أدوات يطلق عليها "السيفتي" التي تمنع التسريب أو النزيف أو أى مشاكل أخرى تأتي بعد العمليات، وهو ما يجعل نسبة المضاعفات تكاد تكون صفر.

وأشار إلى أن، ضمان عدم رجوع السمنة للمريض مرة أخري بعد إجراء عملية التكميم يعتمد بشكل كبير على خبرة الجراح وعلى الأدوات التي يتم استخدامها بالمعدة.

في سياق أخر، قال الدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة، إن أهم عوامل نجاح عمليات التكميم، هو ألا تظهر أعراض لدى المريض أو آثار جانبية لم يشكو منها من قبل، لذا يجب أن يذهب المريض إلى دكتور متخصص ومضمون للقيام بعملية التكميم، كاشفا أنه لا يجب أن يحدث قيء متكرر أو ضعف أو وهن بعد إجراء العملية.



وأضاف أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك الكثير من السيدات والفتيات يعانون من السمنة الموضوعية في النصف الأسفل، مما يؤدي إلى عدم تجانس ما بين نصفي الجسد.



وأشار إلى أن تقنية الفيزر حلت هذه المشكلة للغاية، خاصة أنها تختلف عن طرق النحت القديم التي كانت تسبب إجهادا كبيرا، موضحا أن تقنية الفيزر عبارة عن إبرة رفيعة تدخل من فتحة 2 ملي في الجلد، ومن خلال الذبذبات يتم إذابة الخلايا الدهنية تمامًا، ومن خلال هذه التقنية نستطيع نحت الجسم .